NASDAQ-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

15,51 USD -0,19% (07.12.2023, 22:00)



ISIN Marathon Digital-Aktie:

US5657881067



WKN Marathon Digital-Aktie:

A2QQBE



Ticker-Symbol Marathon Digital-Aktie:

M44



NASDAQ-Symbol Marathon Digital-Aktie:

MARA



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht das Kursziel für die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) von 8,00 auf 8,50 USD.Der Analyst habe die Preisziele für das Bitcoin-Mining-Universum des Unternehmens aktualisiert, um Änderungen des Bitcoin-Preises, der Netzwerk-Hash-Rate und anderer unternehmensspezifischer Variablen zu berücksichtigen. Bitcoin und die Netzwerk-Hash-Rate seien seit der letzten Aktualisierung der Kursziele durch J.P. Morgan am 1. Dezember um 13% bzw. 2% gestiegen, was zu leicht höheren Gewinnprognosen pro EH/s und Kurszielen führe, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von Marathon Digital weiterhin mit "underweight". (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Marathon Digital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:14,70 EUR +2,37% (08.12.2023, 15:05)