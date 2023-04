NASDAQ-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

11,34 USD +13,97% (13.04.2023, 17:18)



ISIN Marathon Digital-Aktie:

US5657881067



WKN Marathon Digital-Aktie:

A2QQBE



Ticker-Symbol Marathon Digital-Aktie:

M44



NASDAQ-Symbol Marathon Digital-Aktie:

MARA



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (13.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi beziehe sich auf den Chart der Marathon Digital-Aktie. Er verweise darauf, wie sich unten eine Formation aufgebaut habe, aus der jetzt die Aktie auszubrechen drohe. Sie hänge vom Bitcoin ab. Steige der Bitcoin, also das zugrunde liegende Basisinvestment, dann gehe es für die Branche nach oben. Das gilt u. a. für die Marathon Digital-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Marathon Digital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:10,34 EUR +14,25% (13.04.2023, 17:31)