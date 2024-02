Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (03.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) unter die Lupe.Größe und Effizienz seien Trumpf für Bitcoin-Miner - das gelte insbesondere mit Blick auf das nahende Halving im April. Die Mining-Firma setze etzt zum Ausbau der Kapazitäten auch auf Übernahmen und habe dabei zuletzt Fortschritte machen können, müsse nun allerdings erst einmal 13,5 Mio. USD an den Rivalen Hut 8 überweisen. Marathon habe im Dezember die Übernahme zweier laufender Mining-Farmen in Granbury, Texas und Kearney, Nebraska bekanntgegeben. Dem bisherigen Eigentümer, eine Tochtergesellschaft von Generate Capital, habe das Unternehmen dafür 178,6 Mio. USD in bar bezahlt.Nun müsse Marathon den Geldbeutel aber noch einmal öffnen und eine Abfindung i.H.v. 13,5 Mio. USD an den Mining-Rivalen Hut 8 überweisen, um auch die operative Kontrolle über die neu erworbenen Anlagen zu bekommen. Mit deren Betrieb habe der bisherigen Eigentümer nämlich Hut 8 beauftragt. Die laufende Vereinbarung, die dem Miner nach Informationen des Branchenportals theblock.co monatlich rund 1,2 Mio. USD eingebracht habe, werde gegen die Zahlung der Ablösesumme vorzeitig beendet. Im Gegenzug könne Marathon Digital zu 30. April die operative Kontrolle über die beiden Mining-Farmen übernehmen.Auf diese Weise wolle der Bitcoin-Miner die Betriebskosten senken und die Kosten für die Produktion neuer Bitcoin an den Standorten verbessern. "Indem wir die Standorte in Granbury und Kearney selbst betreiben, werden wir in der Lage sein, die betrieblichen und wirtschaftlichen Vorteile der Übernahme dieser Anlagen in vollem Umfang zu nutzen", habe Marathon Chairman und CEO Fred Thiel gesagt.Durch die Übernahme der beiden Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 390 Megawatt würden die Kapazitäten von Marathon Digital nach Unternehmensangaben um 56% auf 910 Megawatt steigen. Damit sei der Zukauf ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels, die Rechenleistung beim Bitcoin-Mining ("Hash Rate") in den nächsten 18 bis 24 Monaten von zuletzt rund 25 Exahashes pro Sekunde (EH/s) auf 50 EH/s zu steigern.Die Einigung mit Hut 8 sei wichtig gewesen, habe der Aktie von Marathon Digital in dieser Woche aber nur moderate Impulse geliefert. Sie stehe momentan allerdings ohnehin nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", nachdem die Position im Zuge der Korrektur zu Jahresbeginn mit einem Plus von rund 50% geschlossen worden sei. Laufende Empfehlungen aus dem Krypto-Sektor seien derzeit der Bitcoin selbst sowie die Aktien von Coinbase, MicroStrategy und Riot Platforms, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.