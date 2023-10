Börsenplätze Marathon Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

7,37 EUR -7,53% (11.10.2023, 19:55)



NASDAQ-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

7,825 USD -7,51% (11.10.2023, 19:44)



ISIN Marathon Digital-Aktie:

US5657881067



WKN Marathon Digital-Aktie:

A2QQBE



Ticker-Symbol Marathon Digital-Aktie:

M44



NASDAQ-Symbol Marathon Digital-Aktie:

MARA



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (11.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) unter die Lupe.Als erste große Investmentbank habe J.P. Morgan am Mittwoch eine Branchenstudie zu Bitcoin-Mining-Firmen vorgelegt. Die Analysten hätten dabei Marathon Digital, Riot Platforms, Cipher Mining und CleanSpark unter die Lupe genommen - und das Ergebnis sei ernüchternd.Laut den Analysten von J.P. Morgan befinde sich die Bitcoin Mining-Industrie an einem Scheideweg: Auf der einen Seite könnte die Genehmigung eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-ETFs zu einer Rally führen. Auf der anderen Seite könnten Rekordwerte bei den Hashrates (daran werde die Leistung des gesamten Bitcoin-Netzerks gemessen) und die anstehende Halbierung des Block-Rewards (die Belohnung des Miners für die Validierung eines Blocks) die Umsätze und Profite bedrohen.Es seien laut Morgan Stanley daher Miner zu bevorzugen, die auch gemessen an langfristigen Stromverträgen, finanzierten Wachstumspläne und ausreichend Liquidität den besten relativen Wert böten. Marathon habe, obwohl er der größte Miner sei, die höchsten Energiekosten und niedrigsten Margen. Riot hingegen verfüge zwar über relativ niedrige Energiekosten aber sei bei weitem der teuerste Player.Bedenke man, dass die Bitcoin-Aktien seit den Sommerhochs allesamt rund 50 Prozent verloren hätten, und J.P. Morgan selbst für ihre einzige Kaufempfehlung nicht einmal die alten Hochs für realistisch halte, sei die Studie ein schwaches Signal für die Branche.Entsprechend kräftig würden die Aktien von Marathon 6,8 Prozent verlieren, Riot büße 8,9 Prozent ein und selbst die Kaufempfehlung CleanSpark falle 1,7 Prozent. Keine der genannten Miner ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link