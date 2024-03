NASDAQ-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Gautam Chhugani, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, erhöht das Kursziel für die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA) von 14,30 auf 23,00 USD.Bitcoin-Miner hätten einen gemischten Lauf für 2024 gehabt, relativ zu der "spektakulären Rally" für Bitcoin, die seit Jahresbeginn um 53% gestiegen sei. Bernstein sage, dass die drei größten börsennotierten Miner in den USA heute 10% der gesamten Netzwerk-Hashpower kontrollieren würden, mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Dollar. Mit einem neuen Bitcoin-Bullenzyklus, starken Zuflüssen von börsengehandelten Fonds, einer aggressiven Kapazitätserweiterung der Miner und einem Allzeithoch bei den Einnahmen der Miner seien die Bitcoin-Miner überzeugende Käufe für Aktienanleger, die ein Engagement im Krypto-Zyklus suchen. Bernstein habe die Modelle für neue Netzwerk-Hashrates, die Auswirkungen der Halbierung und neue Kapazitätserweiterungen durch Miner aktualisiert.Gautam Chhugani, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von Marathon Digital weiterhin mit "market-perform" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Marathon Digital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:19,50 EUR +1,14% (25.03.2024, 12:06)