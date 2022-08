Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung bei Bitcoin und Co gehe am Montag mit deutlichen Gewinnen in die nächste Runde. Das liefere auch den Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt Rückenwind - während erwartungsgemäß schwache Quartalszahlen vielerorts in den Hintergrund treten würden. "Der Aktionär" verrate die aktuellen Top-Gewinner unter den Krypto-Aktien.Während der Bitcoin am Montag mit Kursgewinnen von rund vier Prozent die Marke von 24.000 Dollar zurückerobere, würden einige Krypto-Aktien teils noch deutlichere Kursgewinne verzeichnen.Die Papiere der US-Mining-Firma Marathon Digital Holdings beispielsweise würden zu Wochenbeginn mehr als zehn Prozent höher bei rund 15,61 in den US-Handel starten. Ausgehend vom Jahrestief, das erst Anfang Juli bei 5,20 Dollar markiert worden sei, habe sich der Kurs damit binnen weniger Wochen bereits verdreifacht.Selbst nach diesem Sprint notiere der Kurs aber noch weit unter dem Mehrjahreshoch von Ende 2021 bei 83,45 Dollar. Am Abend nach US-Börsenschluss stehe hier außerdem die Veröffentlichung der Q2-Zahlen auf der Agenda. Diese dürften allerdings stark von der Krypto-Talfahrt der vergangenen Monate geprägt sein.Dass jedoch selbst schwache Quartalszahlen die aktuelle Erholungsrally nicht ausbremsen könnten, belege die Aktie von Galaxy Digital eindrucksvoll. Obwohl die von Ex-Goldman-Sachs-Partner Micheal Novogratz gegründete Krypto-Bank vor Handelsstart einen Anstieg des Quartalsverlusts um 203 Prozent auf 555 Millionen Dollar gemeldet habe, springe die Aktie im frühen US-Handel zeitweise um mehr als 15 Prozent nach oben.Ausgehend vom Anfang Juli bei 3,49 Dollar markierten Korrekturtief habe sich der Kurs damit beinahe wieder verdoppelt. Mit Blick auf den Jahrschart und den heftigen Crash der letzten Monate, der die Aktie im Tief um 90 Prozent nach unten gedrückt habe, falle das bislang allerdings kaum auf.Dabei wirke sicher auch die Meldung über eine Partnerschaft mit BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, nach. Am morgigen Dienstagabend (9. August) stünden bei Coinbase außerdem die Q2-Zahlen auf der Agenda, die wegen dem Crash am Kryptomarkt jedoch mau ausfallen dürften.Die Aktie der zur Bitcoin-Holding mutierten Software-Konzerns MicroStrategy gewinne am Montag ebenfalls deutlich. Hier trete am heutigen Montag der erst in der Vorwoche bekanntgegebene Wechsel an der Unternehmensspitze in Kraft: Gründer Michael Saylor gebe den Posten als CEO an Präsident Phong Le ab und werde sich als Executive Chairman künftig vornehmlich um die Bitcoin-Strategie des Unternehmens kümmern.Das habe bereits in der Vorwoche einen Kurssprung ausgelöst und sorge im freundlichen Umfeld für Krypto- und Tech-Werte auch zu Wochenbeginn für weiteren Rückenwind. Die Aktie notiere auf dem aktuellen Niveau rund 150 Prozent über dem Korrekturtief von Mitte Mai. Bis zum 52-Wochen-Hoch von Anfang November 2021 würden aber immer noch rund 160 Prozent fehlen.Die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt hätten während der Korrektur bei Bitcoin und Co teils überdurchschnittliche Verluste erlitten. Im spürbar aufgehellten Marktumfeld sei das Aufholpotenzial nun entsprechend groß. Hinzu komme, dass viele Krypto-Aktien zwischenzeitlich ins Visier von Leerverkäufern geraten seien - und diese nun gezwungen seien, die Positionen zu schließen. Das sorge für zusätzliche Aufwärtsdynamik.Mit Blick auf die Jahrescharts hätten viele Krypto-Titel noch weiteres Aufwärtspotenzial. Solange die positive Stimmung an Krypto- und Gesamtmarkt anhalte, seien also weitere Kursgewinne möglich.Dennoch sollten sich Anleger der enormen Volatilität bewusst sein und mit entsprechend überschaubaren Einsätzen auf eine Fortsetzung der Erholungsrally spekulieren - High risk, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)