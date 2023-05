XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

22,35 EUR +0,90% (15.05.2023, 09:44)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (15.05.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Der Q1-Bericht 2023 des Spezialmaschinenbauers Manz habe Licht und Schatten gezeigt. Der Turnaround werde nicht so deutlich ausfallen wie von den Experten kalkuliert (5/2023). Sei die Nachfrage nach Anlagen für Batteriezellen tatsächlich so stark, wie von der Politik erhofft, habe das Papier Potenzial. Halbjahres- und Neunmonatsbericht würden möglicherweise darüber Auskunft geben.Die Experten von "Der Anlegerbrief" warten noch ab. (Ausgabe 18 vom 13.05.2023)Börsenplätze Manz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:22,20 EUR -0,22% (15.05.2023, 10:04)