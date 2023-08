XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

14,80 EUR -0,27% (28.08.2023, 17:36)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (28.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Der Chart der Manz-Aktie sehe alles andere als ansprechend aus. Das Papier des Reutlinger Hightech-Maschinenbauers habe innerhalb der letzten zwölf Monate fast die Hälfte an Wert verloren. Grundsätzlich sei Manz in einem spannenden Bereich unterwegs. Das Unternehmen habe auch mit einigen Problemen wie z.B. Projektverzögerungen oder hohe Strompreise in Europa zu kämpfen. Eine schnelle Trendwende sei vorerst nicht zu erwarten, die charttechnisch angeschlagene Manz-Aktie gehöre derzeit auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.08.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Manz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:14,84 EUR -0,27% (28.08.2023, 22:26)