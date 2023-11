Börsenplätze Manz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

11,78 EUR +4,06% (08.11.2023, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

11,90 EUR +4,75% (08.11.2023, 13:17)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (08.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Die zurückhaltende Einschätzung der Aktienexperten aus Frankfurt/M. habe sich bestätigt. Die anhaltend schwache Kundenachfrage zwinge jetzt zur Anpassung der 23er Guidance. Per 07.11.23 am "unteren Rand der Spannen" konkretisiert, sehe die 23er-Guidance (09.03.23) einen "unteren zweistelligen Umsatzanstieg", gekoppelt mit Änderungen der EBITDA- ("im mittleren...") bzw. EBIT-Marge ("im niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich"), vor, so die Analysten.Die Q3/23-Book-to-Bill-Ratio habe sich zwar jüngst etwas auf 50,7% erholt (Q2/23: 25,9%; Q1/23: 61,9%; Q4/22: 67,7%), doch deute dieser niedrige Wert unverändert auf einen Umsatz-Rückgang hin. Insbesondere die Zurückhaltung der Kunden aber auch Lieferverzögerungen seien weiterhin spürbar, was auch im Q3/23 deutlich geworden sei.Der kumulierte 9M/23-Konzernumsatz sei nur um 1,9% YoY auf EUR 195,0 Mio. gestiegen, während die Gesamtleistung wg. Fertigstellungen YoY sogar leicht gesunken sei. Von deutlich abgesenkten Funktionskosten hätten EBITDA (EUR 18,2 Mio.; Vj: EUR 8,0 Mio.) und EBIT (EUR 9,5 Mio.; Q2/23: EUR -0,6 Mio.) auch im jüngsten Quartal profitiert.Die im Vergleich zur offiziellen Planung spürbar optimistischere Erwartungshaltung habe sich seit Monaten, und jüngst nochmals kräftiger, angepasst.Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, würde also weiter vorsichtig bleiben, senkt die Schätzung und den Zielkurs nochmals und empfiehlt die Aktien des Reutlinger Spezialmaschinenbauers zu halten. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link