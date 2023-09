Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

14,32 EUR +3,02% (25.09.2023, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

14,34 EUR +3,91% (25.09.2023, 09:16)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (25.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Maßgeblich Sondereffekte hätten dem Spezialmaschinenbauer Manz ein erfreuliches Halbjahr 2023 beschert. Der Umsatz sei um über 12% auf 142,1 Mio. Euro gestiegen und das Konzernergebnis sei mit 7,6 Mio. Euro (HJ 2022: -8,4 Mio. Euro) kräftig ins Plus gedreht. Zur Zurückhaltung mahne allerdings die Auftragslage.Der starke Anstieg beim Nettoergebnis resultiere überwiegend aus einem positiven Effekt durch den Aktientausch mit der Customcells Holding über 5,7 Mio. Euro. Hinzu kämen Währungsgewinne (1,6 Mio. Euro) und eine Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen um 2,8 Mio. Euro. Trotz der grundsätzlich sehr guten Geschäftsaussichten für Maschinen in Trendbranchen, darunter die Herstellung von Batteriezellen, werde aber das Orderbuch dünner. Der Auftragsbestand habe per 30. Juni um 26% niedriger bei 221,3 Mio. Euro gelegen (HJ 2022: 299,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang wiederum sei um 57% auf 84,2 Mio. Euro gefallen.Für die Manz-Aktie gehe es seit Mitte 2021 kräftig abwärts. Für eine robuste Gegenbewegung bedürfe es aber zunächst einer Auflösung der konjunkturbedingten Investitionszurückhaltung. Dieses Szenario zeichnet sich noch nicht ab, daher ist auch die Manz-Aktie noch keine Option, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 34 vom 23.09.2023)Börsenplätze Manz-Aktie: