Börsenplätze Manz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

10,50 EUR -1,32% (12.02.2024, 10:45)



XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

10,62 EUR +0,19% (12.02.2024, 09:02)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (12.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Lange habe der Spezialmaschinenbauer Manz an der Umsatzprognose für 2023 ("Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich") festgehalten. Aus dem im November 2023 verkündeten "unteren Ende der Spanne" sei letztlich ein Umsatz nur auf Vorjahresniveau geworden. Die Margenziele bei EBIT und EBITDA ("niedriger einstelliger Prozentbereich" bzw. "mittlerer einstelliger Prozentbereich") seien unangetastet geblieben. Für den Ausblick 2024 werde das Management die Entwicklung des Auftragseingangs genau analysieren. Bei Vorlage der 2023er Zahlen am 28. März könnte es daher spannend werden.Wenngleich Manz beim Ergebnis nur wegen Sondererträgen in geschätzt zweistelliger Millionenhöhe schwarze Zahlen schreiben dürfte und der jüngst kommunizierte vorläufige Umsatz 2023 die Analystenprognose spürbar verfehlt habe, gebe es positive Signale. Demnach habe das Management von einer im vierten Quartal einsetzenden Dynamik beim Auftragseingang berichtet. Allein im Dezember 2023 solle dieser im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gelegen haben. Zum Vergleich: Per 30.09.23 seien es 135,7 Mio. Euro gewesen. Derweil dürften die endgültigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 eine eher untergeordnete Rolle spielen.Nach neun Monaten 2023 habe der Umsatz lediglich bei 195,0 Mio. Euro gelegen (9M 2022: 191,4 Mio. Euro). Der Nettogewinn habe aufgrund eines Sonderertrags 6,9 Mio. Euro erreicht (9M 2022: -3,1 Mio. Euro). Seit Mai sei die Aktie im Sinkflug: Mittlerweile liege das Kurs-Buchwert-Verhältnis nur noch bei 0,8 (unter Abzug des immateriellen Vermögens von 43 Mio. Euro bei 1,4). Weitere Sonderabschreibungen solle es gemäß Neunmonatsbericht nicht geben. Entscheidend werde sein, ob Manz 2024 wieder aus dem operativen Geschäft heraus Erträge generieren könne. Dafür spreche nach Erachten der Experten die starke Position bei Kunden in der Automobilindustrie. Daimler Truck beispielsweise habe sich sogar im Rahmen einer strategischen Partnerschaft an Manz beteiligt.Ohne belastbaren Ausblick eigne sich die Manz-Aktie zunächst aber nur für eine Spekulation. Mutige Anleger nutzen schwache Tage für den Einstieg, setzen aber ein Stopp-Loss knapp unter dem Jahrestief, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 5 vom 10.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link