Börsenplätze Manz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

19,60 EUR -0,51% (14.06.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

19,68 EUR 0,00% (14.06.2023, 09:05)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), 1987 gegründet, ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. (14.06.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, nimmt die Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zurückhaltende Einschätzung der Aktienexperten aus Frankfurt/M. habe sich bestätigt; insbesondere in Europa seien die Lieferverzögerungen und die Zurückhaltung der Kunden weiterhin spürbar, was auch im Q1/23 sichtbar gewesen sei. Die Q1/23-Book-to-Bill-Ratio stagniere jüngst bei 61,9% (Q4/22: 67,7%), deute auf einen Rückgang hin, so die Researcher in ihrer jüngsten Studie und würden hinzufügen, dass die Herausforderungen lt. Management grundsätzlich anhalten würden.Der Q1/23-Konzernumsatz sei um 25,5% YoY auf EUR 76,4 Mio. gestiegen (FY 22: 10,4% YoY). Von deutlich gesenkten Funktionskosten hätten EBITDA (EUR 8,3 Mio.; Q1/22: EUR -2,0 Mio.) und EBIT (EUR 5,4 Mio.; Q1/22: EUR -4,8 Mio.) profitiert, so die Researcher.Der Erwerb von "BBS Automation" (23er Umsatz ca. EUR 300 Mio.) durch Dürr AG für mehr als EUR 440 Mio. verschärfe den Wettbewerb für Manz nur am Rande, so die Aktienexperten. Auch die Zusammenarbeit von Manz mit Dürr/GROB WERKE bei Li-Ion-Batteriezellen (9/22) würde wohl nicht gestört. Unterdessen würden die operativen Herausforderungen laut Management anhalten. Das Produktportfolio treffe auf hohes Interesse - aber die Lieferfähigkeit sei entscheidend.Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bleibt also weiter vorsichtig, senkt den Zielkurs für die Manz-Aktie und empfiehlt sie zu halten. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link