Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Übernahmepoker um den englischen Rekordmeister Manchester United sei offenbar noch ein dritter Bieter eingestiegen. Es handle sich um den finnischen Unternehmer Thomas Zilliacus. Sein Plan sei, ein besonderes Konstrukt zu erschaffen, bei dem die Fans Mitspracherecht erhalten würden. Der Preis, den er für möglich halte, sei gigantisch.So habe er in einem Telefoninterview erklärt: "Ich bin nicht überrascht, wenn sie sagen, dass sie nicht für weniger als sechs Milliarden Pfund verkaufen werden." Bisher sei in den verschiedenen Medienberichten von einer Summe von etwa 5,0 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 5,6 Milliarden Euro) die Rede gewesen. Die beiden Favoriten auf den Zuschlag seien bislang der britische Milliardär Jim Ratcliffe und der katarische Geschäftsmann Scheich Jassim bin Hamad Al Thani gewesen.Es bleibt dabei: Mutige können darauf setzen, dass der Aktienkurs im Zuge des Übernahmekampfes noch weiter steigt, so Thorsten Küfner. Diese Spekulation sollte mit einem Stoppkurs bei 17,00 Euro abgesichert werden. Der Top-Pick aus dem Fußball-Sektor sei für den "Aktionär" indes weiterhin der BVB. (Analyse vom 27.03.2023)Börsenplätze Manchester United-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Manchester United-Aktie:20,87 EUR -6,41% (27.03.2023, 15:43)