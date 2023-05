Tradegate-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (17.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) unter die Lupe.Beim Blick auf die größten Gewinner und Verlierer falle der Blick heute relativ rasch auf die Aktie von Manchester United. Das Papier des englischen Rekordmeisters, die an der Börse in New York gelistet sei, lege vorbörslich 8% zu. Dies liege - ähnlich wie in den letzten Wochen - an neuen Übernahmespekulationen.So habe die Times berichtet, dass der katarische Scheich Jassim bin Hamad al-Thani nun erneut ein verbessertes endgültiges Angebot für Manchester United abgegeben habe. Demnach wolle er 100% der Club-Anteile und sämtliche Schulden des Clubs zu einem Preis von rund 5 Mrd. GBP übernehmen. Manchester United habe auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters bislang eine Stellungnahme zu den Berichten abgelehnt und auch die Investmentbank Raine Group, die derzeit das Bieterverfahren durchführe, habe noch nicht auf die Anfrage reagiert.Scheich Jassim hoffe, dass er mit seiner verbesserten Offerte den größten Rivalen ausstechen könne. Dies sei weiterhin der britischen Petrochemie-Milliardär Sir Jim Ratcliffe. Ineos solle Manchester United ebenfalls mit knapp fünf Milliarden Pfund bewerten, heiße es in den Berichten.Noch sei jedoch kein Angebot eingegangen, welches den von den derzeitigen Eigentümern, der Familie Glazer, festgelegten Preis von 6 Mrd. GBP erreicht habe. Die amerikanischen Eigentümer des englischen Rekordmeisters, die bei den Fans schon seit vielen Jahren sehr unbeliebt seien, hätten Ende 2022 den formellen Verkaufsprozess eingeleitet. seither sollten mehrere Angebote eingegangen sein. Neben Ratcliffe und Jassim solle auch der finnische Geschäftsmann Thomas Zilliacus Interesse an den Anteilen von Manchester United haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Manchester United-Aktie: