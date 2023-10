Börsenplätze Manchester United-Aktie:



Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) unter die Lupe.Über Monate hinweg hätten die anhaltenden Übernahmespekulationen den Kurs dieser Aktie immer wieder nach oben treiben können. Verschiedene Medienhäuser hätten wiederholt über einen offenbar kurz bevorstehenden Vollzug berichtet. Doch immer wieder sei keine Einigung zwischen den Parteien geglückt. Und nun sehe es so aus, dass einer der beiden heißesten Kandidaten auf eine Übernahme nun einen Rückzieher machen könnte. Ein Bieter solle sich komplett zurückziehen, ein anderer maximal mit einer Minderheitsbeteiligung liebäugeln.Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani habe übereinstimmenden Medienberichten zufolge sein Angebot zum Kauf des Fußballclubs Manchester United zurückgezogen. Neben dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe sei Jassim bin Hamad Al Thani einer von nur zwei Bietern gewesen, die ihre Übernahme-Absicht öffentlich erklärt hätten. Der derzeitige Besitzer sei die US-Familie Glazer.Eine laut Nachrichtenagentur AP mit dem Vorgang vertraute Person habe angegeben, dass das letzte Gebot des Chefs einer der größten katarischen Banken fast doppelt so hoch gewesen sein solle wie der aktuelle Marktwert von Man United von 3,2 Mrd. USD. Doch noch mehr habe er womöglich auch aufgrund der mauen sportlichen Entwicklung vorerst nicht zahlen wollen. So sei Qualifikation für die Champions League angesichts des sündhaft teuren Kaders eigentlich Pflicht, aber diese Saison wieder eine große Herausforderung. Manchester United schreibe ohnehin bereits seit Jahren tiefrote Zahlen - und Besserung sei nicht in Sicht.Der britische Unternehmer Ratcliffe solle dagegen bereit sein, eine Minderheitsbeteiligung zu akzeptieren. Laut Skysports solle er bei einer Einigung mit der Glazer-Familie 25% des Traditionsclubs übernehmen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link