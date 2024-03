NYSE-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

14,37 USD -2,04% (13.03.2024, 15:03)



ISIN Manchester United-Aktie:

KYG5784H1065



WKN Manchester United-Aktie:

A1J2MK



Ticker-Symbol Manchester United-Aktie:

MUF



NYSE-Symbol Manchester United-Aktie:

MANU



Kurzprofil Manchester United plc:



Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Simon Davies, Analyst der Deutschen Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU).Manchester United habe solide Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und seine Prognosen für Umsatz und EBITDA bekräftigt, so der Analyst in einer Rheute veröffentlichten Studien. Allerdings sei der englische Fußballverein auch schnell aus der Champions League ausgeschieden und die Leistungen auf dem Spielfeld seien allgemein enttäuschend gewesen. Davies glaube, dass Manchester United in eine Phase der Unsicherheit eintrete, da der neue CEO erst im Juli seinen Dienst antreten werde.Simon Davies, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Manchester United-Aktie bestätigt und das Kursziel von 20,30 auf 16 USD reduziert. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Manchester United-Aktie:13,39 EUR -0,15% (14.03.2024, 12:44)