NYSE-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

20,52 USD +3,43% (26.12.2023, 22:00)



ISIN Manchester United-Aktie:

KYG5784H1065



WKN Manchester United-Aktie:

A1J2MK



Ticker-Symbol Manchester United-Aktie:

MUF



NYSE-Symbol Manchester United-Aktie:

MANU



Kurzprofil Manchester United plc:



Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) unter die Lupe.

Es sei über viele Monate hin spekuliert worden, nun herrsche Klarheit: Der Einstieg des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe bei Manchester United sei perfekt. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Heiligabend mitgeteilt habe, werde der Unternehmer bis zu 25% der Anteile übernehmen. Zudem sollten weitere Investitionen folgen. Demnach wolle er zusätzlich 300 Mio. USD in das altehrwürdige Old-Trafford-Stadion des sportlich derzeit kriselnden Clubs stecken. 

Für die Anteile solle Ratcliffe geschätzt mehr als 1,4 Mrd. Euro zahlen, wie der Sender BBC am Sonntag berichtet habe. Damit würde er einen satten Aufschlag auf den Tisch gelegt haben. Schließlich würde der gesamte Club, der an der Börse zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von 3,4 Mrd. Euro gekommen sei, mit etwa 5,6 Mrd. USD bewertet werden. Mehrheitsbesitzer bleibe die bei vielen Fans unbeliebte Glazer-Familie aus den USA. Zuletzt habe der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani übereinstimmenden Medienberichten zufolge sein Angebot zum kompletten Kauf des Clubs zurückgezogen.

Der stattliche Aufschlag, den Ratcliffe für seine 25% an Manchester United gezahlt habe, könnte der Manchester United-Aktie kurzfristig etwas Schwung verleihen. Mittel- bis langfristig dürfte offenbar dieser gezahlte "Liebhaber-Preis" aber wohl eher wenig Effekt auf die Kursentwicklung haben. Die Aktie des chronisch defizitären Vereins, der auch sportlich auf keinem guten Weg sei, bleibe daher eher unattraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.023)

(Mit Material von da-AFX)