Kurzprofil Manchester United plc:



Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) unter die Lupe.Es sei eine durchaus interessante Spekulation gewesen. Doch nachdem es über Monate hinweg immer wieder nur mitunter wilde Gerüchte gegeben habe, könne nun attestiert werden: Die Aufregung um die Manchester United-Aktie sei letztlich eher übertrieben gewesen. Denn der englische Rekordmeister werde nicht geschluckt, es gebe lediglich einen neuen Investor.So habe der englische Milliardär Sir Jim Ratcliffe nach monatelangen Tauziehen 27,7 Prozent der Anteile an Manchester United übernommen. Sein Einstieg sei damit abgeschlossen. Laut Manchester United seien nun alle notwendigen Zustimmungen der Liga und des Verbandes vorhanden.Ratcliffe habe damit etwas mehr als die zunächst angekündigten 25 Prozent gekauft. Wie viel Geld er dafür investiert habe, sei unklar. Laut der "BBC" hätten ihn ein Viertel der Anteile schon mehr als 1,4 Mrd. Euro gekostet. Zudem wolle er zusätzlich 300 Mio. Dollar in das mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Stadion Old Trafford investieren.Mehrheitsbesitzer des seit Längerem sportlich wieder einmal kriselnden Clubs bleibe die bei den Anhängern sehr unbeliebte Glazer-Familie aus den USA. Im Gegenzug für seine Investitionen würden Ratcliffe und seine Firma aber die Verantwortung für die sportlichen Belange übernehmen. Der Chef des Chemie-Riesen Ineos habe sich bereits im Radsport und im Segeln engagiert.Nachdem diverse Gerüchte um einen Komplettübernahme in den vergangenen Monaten die Manchester United-Papiere immer wieder etwas in die Höhe getrieben hätten, falle diese Fantasie nun endgültig weg. Die Aktie habe sich zuletzt wieder schwächer gezeigt. Die Aktie des chronisch defizitären Vereins, der auch sportlich weiterhin auf keinem sonderlich guten Weg ist, bleibt daher eher unattraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link