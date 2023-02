Börsenplätze Manchester United-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

23,41 EUR +18,89% (08.02.2023, 09:33)



NYSE-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

21,10 USD -1,63% (07.02.2023)



ISIN Manchester United-Aktie:

KYG5784H1065



WKN Manchester United-Aktie:

A1J2MK



Ticker-Symbol Manchester United-Aktie:

MUF



NYSE-Symbol Manchester United-Aktie:

MANU



Kurzprofil Manchester United plc:



Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die in New York hauptgehandelten Aktien von Manchester United könnten am Mittwoch von einem Kreise-Bericht über ein mögliches Gebot aus Katar profitieren. Im Handel auf der Frankfurter Tradegate-Plattform sei der Kurs am Morgen zeitweise um mehr als 20 Prozent in die Höhe gesprungen. Laut der Daily Mail würden Investoren aus dem Emirat an einer Offerte arbeiten.Diese könnte in den kommenden Tagen kommen, habe es in Berufung auf Kreise geheißen. Im November sei mitgeteilt worden, dass die amerikanischen Eigentümer von Manchester United über einen Verkauf des englischen Premier-League-Clubs nachdenken würden. Wie der Fußballverein damals mitgeteilt habe, prüfe die Glazer-Familie "eine externe Finanzierung, um das Wachstum zu fördern". Dafür werde der Vorstand "alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, einschließlich neuer Investitionen in den Club, einen Verkauf oder andere Transaktionen, die das Unternehmen betreffen", habe es in der Mitteilung geheißen.Sollte Manchester United nun übernommen werden, könnte das auch für den deutschen Softwarekonzern TeamViewer interessant werden. Das Unternehmen habe einen teuren Trikotsponsorvertrag mit dem englischen Premier-League-Verein, aus dem es nach Möglichkeit eher raus wolle. Ob es dazu komme, darüber habe Konzernchef Oliver Steil am Vortag im Zuge der Vorlage von Geschäftszahlen nicht spekulieren wollen."Wann Manchester United einen neuen Haupttrikotsponsor finden wird, wissen wir nicht. Wir würden dann aber auch etwas von dem freiwerdenden Geld in andere Marketingmaßnahmen investieren, und wir würden ja auch in deutlich reduziertem Umfang ein Partner von Manchester United bleiben." Dennoch würde die operative Marge in diesem Fall um mehrere Prozentpunkte steigen, so Steil.Die aktuell etwas heiß gelaufene Aktie ist allerdings nur für Zocker geeignet, so Thorsten Küfner. Favorit in dieser Branche ist für den "Aktionär" das Papier des BVB. (Analyse vom 08.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link