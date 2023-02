Tradegate-Aktienkurs Manchester United-Aktie:

Manchester United plc. (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist am Betrieb eines Profifußballvereins sowie an damit verbundenen und zusätzlichen Aktivitäten beteiligt. Der Fußballbereich umfasst hauptsächlich verschiedene Aktivitäten, wie z.B. die erste Mannschaft, das Reserveteam, die Jugendakademie, globale Scouting-Netzwerke und andere Aktivitäten, wie z.B. die Bereiche Sportwissenschaft, Medizin und Fitness im Aon Trainingskomplex. Sie ist in drei Sektoren tätig, darunter Commercial, Broadcasting und Matchday.



Innerhalb des kommerziellen Umsatzsektors monetarisiert das Unternehmen seine globale Marke durch etwa drei Einnahmequellen, wie z.B. Sponsoring, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzierung sowie Mobile und Content. Es monetarisiert den Wert seiner globalen Marke und seiner Follower-Community durch Marketing- und Sponsoringbeziehungen mit internationalen und regionalen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie vermarktet und verkauft Sportbekleidung, Trainings- und Freizeitbekleidung sowie andere Bekleidung mit der Marke Manchester United auf globaler Basis. (13.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manchester United-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Manchester United plc (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Manchester United lege an der Börse in New York zum Handelsstart kräftig zu. Denn laut einem Bericht von Bloomberg würden katarische Investoren ein Übernahmeangebot abgeben wollen. Die Agentur berufe sich auf "mit der Angelegenheit vertraute Personen". Bereits Ende Januar seien Gerüchte aufgekommen, dass der englische Rekordmeister an Katar gehen könnte.Aktuell befinde sich der Club noch in Händen der amerikanischen Familie Glazer. Im vergangenen Sommer habe Bloomberg News berichtet, dass die Glazers wohl offen für einen Verkauf seien. Bislang sei nur bekannt, dass der britische Milliardär Jim Ratcliffe Interesse habe. Er arbeite den Berichten zufolge mit Goldman Sachs und J.P. Morgan an einem konkreten Angebot.Gemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung und der aktuellen Bewertung sei Manchester United nach wie vor ein eher unattraktives Investment. Katar gehe es aber hier vermutlich wieder vor allem um Prestige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Manchester United-Aktie: