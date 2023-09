Die "schlechten" Inflationsdaten hätten Sorge unter den Anlegern aufkommen lassen, da die sich nur zäh abkühlende Teuerung weitere Zinsschritte nach oben bedeuten könnte. An den Aktienmärkten hätten Investoren mit einer erhöhten Vorsicht reagiert. Die europäischen Aktienmärkte hätten leicht nachgegeben, unter diesen auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999925, WKN: 969854). Lediglich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Handelstag wieder auf über 16.000 Punkte geklettert, habe aber zum Abend hin wieder etwas verloren und den Handelstag mit einem leichten Plus abgeschlossen. In den USA habe sich ein ähnlich uneinheitliches Bild gezeigt. So hätten sich die wichtigen Indices seitwärts leicht über und unter den Kursen des Vortages bewegt.



Für heute stünden noch die monatlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt auf dem Speiseplan. Diese würden für die FED eine wichtige Rolle spielen, um die wirtschaftliche Tätigkeit zu prognostizieren und somit den weiteren Zinspfad zu delegieren. Diese Woche sei bereits ein Rückgang an offenen Stellen berichtet worden. Es bleibe also spannend, wie viele neue Stellen geschaffen worden seien (Konsens seien 170 Tausend) und ob die heute präsentierte Arbeitslosenquote auch schwächer ausfallen werde. Analysten würden davon ausgehen, dass die Zahl der Arbeitslosen gleich wie im Vormonat (3,5%) ausfallen werde. Sollte sich dieser Wert jedoch auch verschlechtern, könnte man daraus auf eine schwächelnde Wirtschaft schließen, was zu mehr Sicherheit führen würde, dass es keine weitere Erhöhung geben werde.



Die Werte an den Rohstoffmärkten hätten sich hin verhalten aber gespalten gezeigt. Der Ölpreis habe leicht zulegen können und notiere derzeit bei USD 86,8 pro Barrel. Der Wert für Gold habe zum Vortag leicht an Boden verloren. Das Edelmetall notiere heute Morgen bei USD 1.940 für eine Feinunze. Der Bitcoin habe nach einer kurzen Aufschwungphase, als Reaktion auf die Genehmigung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs, wieder etwas an Wert abgeben müssen und notiere nun wieder wie zuvor auf etwa USD 26.000.



Die asiatischen Börsen hätten sich heute Morgen etwas freundlicher gezeigt, mit den großen Indices leicht im Plus. Am stärksten falle dieses bisher für den japanischen TOPIX aus. Für Europa würden vorbörsliche Indikationen auf einen verhaltenen Start auf dem Level des Vortages hindeuten. (01.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag sorgten, wie schon am Vortag, makroökonomische Inputs für Marktbewegungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der EU sowie in den USA seien die jährlichen Inflationsraten veröffentlicht worden. Diese seien für die EU mit 5,3% wie im Vormonat und somit über den Erwartungen von 5,1% ausgefallen. Zum Vergleich, die österreichische Inflation habe sich leicht auf 7,5% erhöht und liege somit immer noch deutlich über der EU-Rate. In den USA sei die PCE-Inflation leicht von 3,0% auf 3,3% angestiegen, sei somit aber im Einklang mit den Analystenschätzungen gewesen.