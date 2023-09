Euroland: Verbraucherpreise (Freitag)



Die Inflation im Euroraum werde aktuell und in den kommenden Monaten durch sehr starke Basiseffekte geprägt. Im Vergleich zu den teils extremen Preisanstiegen vor einem Jahr würden sich nun in vielen Teilbereichen kräftige Preisrückgänge ergeben, zumindest gegenüber den Preisspitzen im letzten Jahr. Zudem würden einige Sondereffekte wie beispielsweise die Auflösung des Basiseffekts beim 9-Euro-Ticket in Deutschland eine Rolle spielen. Der Ölpreis hingegen habe in den letzten Wochen und Monaten kräftig zugelegt, sodass sich im Vormonatsvergleich eine deutliche Verteuerung ergebe und die erhoffte Entlastung auf Jahresbasis teilweise verpufft sei. Da aber Gas- und Strompreise hier nicht gefolgt seien, bleibe die Energiekomponente nur mäßig belastend.



USA: Deflator der privaten Konsumausgaben (Freitag)



Werde die FED die Leitzinsen nochmals in diesem Jahr erhöhen? Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder wäre hierfür bereit. Allerdings sei die Datenabhängigkeit der FED weiterhin sehr hoch, sodass die Daten zum Deflator der privaten Konsumausgaben (ohne Nahrungsmittel und Energie) im August einen Denkanstoß liefern könnten. Denn der von den Analysten der DekaBank erwartete Rückgang der Inflationsrate von 4,2% auf 3,9% passe nicht recht zur jüngsten Einschätzung der FOMC-Mitglieder bezüglich der Höhe der Inflation am Ende des Jahres. Bereits einen Tag zuvor veröffentliche das Bureau of Economic Analysis seine jährliche Benchmark-Revision für das Bruttoinlandsprodukt, und nach deren Angaben handele es sich um einen Meilenstein. Von den Revisionen könne auch die Entwicklung des Konsumdeflators betroffen sein. (25.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Montag): Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland kann man getrost als schlecht bezeichnen, so die Analysten der DekaBank.Vor allem aufgrund mangelnder Nachfrage, die sich in schwachen Auftragseingängen und hohen Beständen an nicht abgesetzten Fertigwaren in der Industrie bemerkbar mache, seien die Geschäftserwartungen auf rezessive Niveaus gefallen. Dort würden sie im September verharren. Die Lagebeurteilung der Unternehmen folge diesen Erwartungen und werde sich daher ein weiteres Mal eintrüben. Unterm Strich werde das ifo-Geschäftsklima zum fünften Mal in Folge sinken, immerhin aber in einem geringeren Tempo als in den Vormonaten.