Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag): Während sich die Aktienmärkte in den letzten Wochen als widerstandsfähig gezeigt haben, kommen von den Konjunkturindikatoren aus der Eurozone immer schlechtere Nachrichten, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Jahresteuerungsrate in den USA dürfte gemessen an den Verbraucherpreisen im Juni zum zweiten Mal in Folge deutlich gesunken sein. Im Mai habe eine Kombination aus hohem Basiseffekt aus dem Vorjahr und niedrigeren Energiepreisen gegenüber dem Vormonat für den Inflationsrückgang gesorgt. Im Juni folge nun ein weiterer hoher Basiseffekt für den Inflationsrückgang. Lasse man Nahrungsmittel und Energie außen vor, dann dürfte auch hiernach die Inflationsrate gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Allerdings sei der Rückgang von 5,3% auf 5,0% deutlich geringer ausgeprägt. Dies liege auch an der trägen Mietpreisentwicklung. Immerhin sei hier bereits im April der Inflationshochpunkt unterschritten worden.Euroland - Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung vom 15. Juni (Donnerstag): Bei ihrer Ratssitzung am 15. Juni habe die EZB die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben und die Absicht einer weiteren Straffung unterstrichen, deren voraussichtliches Ausmaß aber offen gelassen. Die Zusammenfassung dieser Sitzung dürfte eine kontroverse Diskussion darüber beinhalten, wie das Zusammenwirken von Löhnen, Gewinnmargen und Arbeitsproduktivität die Inflationsentwicklung der kommenden Jahre prägen werde. Einige Ratsmitglieder seien der Auffassung, die wirtschaftliche Aktivität stärker drosseln zu müssen, um einen Rückgang der Inflation sicherzustellen. Andere würden demgegenüber argumentieren, dass die Wirkungsverzögerungen länger seien als üblich, die Effekte der restriktiven Geldpolitik aber zunehmend sichtbar würden. (10.07.2023/ac/a/m)