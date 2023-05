Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Einkaufsmanagerindex (Dienstag): Die europäische Wirtschaft konnte im ersten Quartal 2023 nur leicht zulegen, so die Analysten der DekaBank.Deutschland - ifo-Geschäftsklima (Mittwoch): Seit einem halben Jahr habe das ifo-Geschäftsklima nur eine Richtung gekannt: nach oben. Das habe viel mit der weichenden Angst vor einer Erdgasmangellage und einem Auspreisen zu negativer Geschäftserwartungen zu tun gehabt. Diese Aufwärtsbewegung kehre sich im Mai erstmals wieder um. Gründe dafür gebe es genug: So hätten die jüngsten harten Konjunkturindikatoren in Deutschland auf breiter Front und in großem Ausmaß enttäuscht. Hinzu gekommen seien aktuell die Sorgen vor einer Zahlungsunfähigkeit der USA. Denn im Umfragezeitraum sei es Demokraten und Republikanern nicht gelungen, sich auf eine Anhebung die US-Schuldenobergrenze zu einigen. Daher werde das ifo-Geschäftsklima im Mai sinken.USA - Deflator des privaten Konsums (Freitag): Das Inflationsumfeld schwäche sich in den USA zwar ab. Allerdings sei der Rückgang der Inflationsrate weiterhin zäh. Das aus Sicht der FED wichtigste Inflationsmaß sei der Deflator der privaten Konsumausgaben. Lasse man Nahrungsmittel und Energie außen vor, dann dürfte hiernach die Jahres-steuerungsrate im April nahezu unverändert bei 4,6% gelegen haben. Dies würden zumindest die Informationen der bereits vorliegenden Daten zu den Verbraucherpreisen anzeigen. FED-Chef Powell weise seit einiger Zeit auf die Entwicklung in einer noch engeren Abgrenzung hin, nämlich auf die der Dienstleistungen ohne Mieten. Diese Jahresteuerungsrate dürfte im April zwar von 4,5% auf 4,1% gesunken sein, aus geldpolitischer Sicht wäre das Niveau allerdings weiterhin zu hoch. (22.05.2023/ac/a/m)