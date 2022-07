Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - FED-Zinsentscheid (Mittwoch, 27. Juli 2022): Eigentlich hätte die FED bereits Mitte vergangenen Jahres die Leitzinswende einläuten müssen, so die Analysten der DekaBank.USA - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag, 28. Juli 2022): Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den USA vermutlich auch im zweiten Quartal geschrumpft. Dies bedeute nicht zwingend, dass sich die US-Wirtschaft in einer Rezession befinde. In den USA entscheide hierüber ein Komitee, welches nicht nur die BIP-Entwicklung beachte, sondern beispielsweise auch den Arbeitsmarkt. Ohnehin werde mit dem zweiten Quartal die jährliche Benchmark-Revision veröffentlicht. Diese könne größere Änderungen auch in der jüngeren Vergangenheit beinhalten. Im zweiten Quartal dürften negative Wachstumsbeiträge von den Lagerinvestitionen sowie von den Wohnungsbauinvestitionen gemeldet werden. Die Konsum- und Investitionsdynamik sei zudem sehr schwach gewesen.Euroland - Bruttoinlandsprodukt (Freitag, 29. Juli 2022): Die Wirtschaft in Euroland habe im ersten Quartal mit einem Wachstum von 0,6% im Vergleich zum Vorquartal deutlich positiv überrascht. Diese Konjunkturdynamik sei mit den anhaltenden Problemen wie hoher Inflation, hohen Energiepreisen, Lieferengpässen, steigenden Corona-Infektionen und Arbeitskräftemangel nicht zu halten. Dies würden auch die Frühindikatoren für die europäische Wirtschaft zeigen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im zweiten Quartal nur geringfügig zugelegt haben. In der Länderbetrachtung sei für Deutschland im EWU-Vergleich mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum zu rechnen, während sich für Frankreich eine überdurchschnittliche Wachstumsrate abzeichne. (25.07.2022/ac/a/m)