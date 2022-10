Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Montag): Günstige Basiseffekte bei den Preisen von Energiegütern hätten eigentlich dafür gesprochen, dass die Inflation im Euroraum im Oktober zum ersten Mal seit Langem nachlässt, so die Analysten der DekaBank.USA - Zinsentscheid der FED (Mittwoch): Zum vierten Mal in Folge werde die US-Notenbank FED beim Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 75 Basispunkte (Bp) anheben. Dieses werde mit 4,00% bis 4,25% tief in den restriktiven Bereich vordringen. Das Problem der FED liege darin, dass sich die Preisdynamik in den geldpolitisch wichtigen Bereichen wie bspw. der nachfragebedingten Inflation nicht abschwäche und es bislang auch keine Anzeichen dafür gebe, dass der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt wie gewünscht fallen würde. Da Geldpolitik zeitverzögert wirke, müsste FED-Chef Powell hierzu zumindest leichte Andeutungen machen. Ansonsten könne nicht ausgeschlossen werden, dass die FED auch bei den nächsten Terminen starke Zinsanhebungen beschließen werde.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Bislang würden die Analysten der DekaBank davon ausgehen, dass die FED nach einer Erhöhung um 75 Bp im November nur noch eine Anpassung um 50 Bp vornehmen werde. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober sei der vorletzte vor dem Zinsentscheid der FED im Dezember. Bei fehlenden Anzeichen für sinkende Auslastungsgrade am Arbeitsmarkt könnte die FED gewillt sein, auch im Dezember eine Erhöhung um 75 Bp zu beschließen. FOMC-Mitglieder würden stets darauf hinweisen, dass ein einzelner Arbeitsmarktbericht nicht aussagekräftig genug wäre - der Monatsbericht für November wäre dann möglicherweise zu wenig. Die von den Analysten der DekaBank erwartete Ausgestaltung des Oktoberberichts deute eher auf eine weitere Erhöhung um 75 Bp im Dezember hin. (31.10.2022/ac/a/m)