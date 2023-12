Euroland: Verbraucherpreise (Freitag, 05.01.2024)



Die Freude über den kräftigen Abwärtstrend der Euroland-Inflationsraten erhalte im Dezember einen Dämpfer. Denn verschiedene Basiseffekte würden wegfallen, insbesondere in Deutschland die staatliche Übernahme der monatlichen Heizkosten für private Haushalte. Das alleine dürfte die Gesamtrate der Inflation zurück auf über 3,0% ansteigen lassen. Im Januar kämen neue Effekte hinzu, wenn das Auslaufen der deutschen Mehrwertsteuerentlastung (Gastronomie, Gas) ebenfalls auf die Preisentwicklung durchschlagen sowie sich die nun wegen der Sparbeschlüsse nochmals erhöhten CO2-Preise und das vorgezogene Ende der Strom- und Gaspreisbremsen auswirken würden. Die EZB werde "not amused" sein.



USA: Arbeitsmarktbericht (Freitag, 05.01.2024)



Die recht gute Beschäftigungsentwicklung in den USA habe in den vergangenen Monaten nur noch an eineinhalb seidenen Fäden gehangen: Lasse man das Gesundheitswesen und den Staat außen vor, seien im Durchschnitt der vergangenen sechs Monaten nicht einmal 40 Tsd. Stellen pro Monat zusätzlich geschaffen worden. Im Vergleich hierzu habe das Plus in diesem Zeitraum in den beiden genannten Gewerbezweigen gut 150 Stellen pro Monat betragen. Die jüngsten Daten zu der Anzahl der offenen Stellen würden andeuten, dass sich der hohe Stellenaufbau im Bereich des Gesundheitswesens abschwächen dürfte. Für den Arbeitsmarktbericht Dezember würden die Analysten der DekaBank daher einen geringeren Beschäftigungszuwachs als im Monat zuvor erwarten. (22.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Einkaufsmanagerindex (Sonntag, 31.12.2023): Der Einkaufsmanagerindex (CFLP) der Industrie in China, der am letzten Tag des Jahres 2023 veröffentlicht wird, dürfte eine eher durchwachsene Stimmung auch im Dezember anzeigen, so die Analysten der DekaBank.Sie würden einen leichten Anstieg des Indikators auf 49,8 Punkte nach 49,4 Punkten im November erwarten. Dem verarbeitenden Gewerbe würden weiterhin Impulse fehlen. Die inländische Wirtschaft leide nach wie vor an einer Reihe struktureller Probleme, wie z.B. die Immobilienkrise, und die Regierung halte sich bei den finanzpolitischen Stimulierungsmaßnahmen zurück. Die Schwäche der Weltwirtschaft und die geopolitischen Risiken würden unverändert die chinesischen Exporteur belasten.