Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist nicht erfreulich, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Inflation in den USA sei weiterhin auf dem Rückzug, aber in den Teilbereichen werde deutlich, dass der Weg nach unten beschwerlich bleibe. Die Inflationsrate der Verbraucherpreise dürfte im Oktober im Vergleich zum Vormonat gesunken sein. Insbesondere eine ausgeprägte negative Jahresveränderungsrate im Bereich Energie sei hierfür verantwortlich. Lasse man die Bereiche Energie und Nahrungsmittel außen vor, dann dürfte sich die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat nur wenig verändert haben. Zwar nehme der Preisdruck im gewichtigen Bereich der Mieten weiterhin ab. Aber im verbleibenden Rest dürfte ein Anstieg der Inflationsrate gemeldet werden.Mittwoch: Gehe den privaten Haushalten in den USA zeitnah die Luft aus? Die überaus kräftige Konsumaktivität im dritten Quartal sei zulasten einer schwächeren Sparquote gegangen. Zudem habe der jüngste Arbeitsmarktbericht eine im Vormonatsvergleich unveränderte Lohnsumme angedeutet. Entsprechend schwach dürfte die Einkommensentwicklung insgesamt gewesen sein. Die Voraussetzungen für eine anhaltend hohe Konsumdynamik im Oktober seien eher schlecht gewesen. Zeitnahe Konsumdaten würden jedoch keine ausgeprägte Schwäche andeuten. Die Analysten der DekaBank würden deshalb davon ausgehen, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober immerhin noch marginal gegenüber dem Vormonat angestiegen sein dürften. (10.11.2023/ac/a/m)