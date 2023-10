Euroland: Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung (Donnerstag)



Auf der Pressekonferenz zur EZB-Ratssitzung am 14. September habe Präsidentin Lagarde erläutert, dass einige Mitglieder für eine vorläufige Leitzinspause plädiert hätten. Am Ende habe sich aber eine "solide Mehrheit" für eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte gebildet. Entsprechend werde die Zusammenfassung dieser Ratssitzung eine kontroverse Diskussion widerspiegeln. Wichtigster Streitpunkt dürfte dabei gewesen sein, mit welcher Überzeugung man davon ausgehen könne, dass die Inflation bis spätestens 2025 auf den Zielwert von 2% zurückgehen werde. Derartige Meinungsverschiedenheiten unter den Notenbankern über den längerfristigen Inflationsausblick würden für eine für längere Zeit unveränderte Geldpolitik sprechen.



USA: Verbraucherpreise (Freitag)



Nach zwei Anstiegen in Folge dürfte die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise im September wieder nachgeben. Insbesondere im August habe ein deutlicher Anstieg der Energiepreise für den kurzfristigen Inflationsschub gesorgt. Im September dürften sich die disinflationären Kräfte nicht nur im Bereich der Lebensmittel wieder stärker durchsetzen können. Denn auch ohne Lebensmittel und Energie sei mit einem Rückgang der Inflationsrate zu rechnen. Mit gut 4% sei hier die niedrigste Rate seit September 2021 zu erwarten. Weiterhin träge nehme die Inflationsrate im gewichtigen Bereich der Mieten ab. Lasse man auch diesen außen vor (man spreche dann von der Kern-Kernrate), dann dürfte die Inflationsrate sogar die 2%-Marke erreichen. (06.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Montag): Die Produktion des deutschen produzierenden Gewerbes befindet sich seit Mai formal auf einem Abwärtstrend, so die Analysten der DekaBank.Im August sollte sich dieser um einen vierten Rückgang in Folge verlängert haben. Als größtes Problem dürfte sich in diesem Monat die Bauproduktion erwiesen haben, die nach einem kräftigen Plus im Juli nun nahezu ebenso stark zurückgehen sollte. Dagegen dürften die Energieerzeugung und die Industrieproduktion - grob gesprochen - stagnieren. Auf Letzteres würden nicht nur die hochfrequenten Konjunkturindikatoren hindeuten, sondern auch das leichte reale Umsatzplus der Industrie im August.