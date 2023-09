EZB: Ratssitzung (Donnerstag)



Die EZB wolle bei dieser Ratssitzung in Abhängigkeit von den jüngsten Daten darüber entscheiden, ob sie die Straffung der Geldpolitik noch weiter fortsetze. Die Notenbanker würden dabei geleitet von dem übergeordneten Wunsch, das Inflationsziel von 2% spätestens im Jahr 2025 zu erreichen. Trotz deutlicher Verbesserungen in den vergangenen Monaten würden die Indikatoren der zugrundeliegenden Inflation dies noch nicht andeuten. Jedoch könnten bereits relativ geringe Abwärtsrevisionen an den makroökonomischen Projektionen den Ausschlag geben, die Leitzinsen nicht weiter anzuheben. Die EZB dürfte dabei aber die Tür für eventuelle spätere Zinsschritte weit offen lassen, falls die Inflation weniger schnell zurückgehen würde als erwartet.



China: Industrieproduktion (Freitag)



Die Immobilienkrise und die Schwäche des Außenhandels hätten in den vergangenen Monaten die chinesische Industrieproduktion belastet. Obwohl beide Belastungsfaktoren weiterhin wirken würden, hätten die Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe im August eine Stabilisierung angezeigt. Die Analysten der DekaBank würden daher erwarten, dass die Industrieproduktion im August mit 3,9% in der Jahresrate etwas schneller gewachsen sei als im Vormonat (3,7%). Die Stimmung am Immobilienmarkt und bei den Verbrauchern sei weiterhin schlecht, weshalb die Analysten der DekaBank im weiteren Jahresverlauf neue Stimulusmaßnahmen der Regierung erwarten würden, nachdem zuletzt die Finanzierungsbedingungen für Wohnungskäufer verbessert worden seien. Eine kräftige Konjunkturerholung sei jedoch nicht absehbar. (08.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - Verbraucherpreise (Mittwoch): Vor dem Zinsentscheid der FED am 20. September liefern die US-Verbraucherpreise für August die letzten wichtigen Informationen, so die Analysten der DekaBank.Aufgrund eines kräftigen Anstiegs der Energiepreise werde der Preisschub gegenüber dem Vormonat relativ hoch ausfallen. Aus geldpolitischer Sicht sei die Preisentwicklung ohne die Bereiche Energie und Nahrungsmittel aussagekräftiger und hiernach dürften die Preise zum dritten Mal in Folge eher unauffällig schwach gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Zusammen mit dem Wegfall eines hohen Basiseffektes aus dem Vorjahr würden die Analysten der DekaBank im Vorjahresvergleich einen weiteren Rückgang der Inflationsrate in der Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel erwarten.