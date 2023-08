Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Freitag)



Dass im August der vierte Rückgang des ifo-Geschäftsklimas folge, sei fast schon ausgemachte Sache. Darauf deute der Rückgang des von den Analysten der DekaBank berechneten ZEW-Klimas hin. Wie schon im Vormonat dürfte der Rückgang der Lageeinschätzung ausgeprägt sein. Diese falle auf den niedrigsten Wert seit Anfang 2021. Die Geschäftserwartungen würden sich schon auf einem recht rezessiven Niveau befinden, das nur mit der Corona-Krise, der globalen Finanzkrise und dem Ukraine-Schock vergleichbar sei. Von diesem niedrigen Niveau aus sollte es weitgehend seitwärts gehen. Neben den Belastungen durch die globale restriktive Geldpolitik und die sinkenden Konjunkturprognosen könnten sich auch die jüngsten politischen Ampelstreitigkeiten belastend ausgewirkt haben.



USA: FED-Symposium in Jackson Hole (Donnerstag bis Samstag)



Das diesjährige geldpolitische Symposium in Jackson Hole finde unter dem Titel "Structural Shifts in the Global Economy" statt. Hierunter würden sich eine Reihe von Fragestellungen und deren Auswirkungen auf den längeren Inflationsausblick subsummieren: Geopolitische Spannungen, Entkopplung von großen Wirtschaftsräumen oder demografische Entwicklungen. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass sich das globale Inflationsumfeld in den kommenden Jahren anders darstellen werde als vor der Corona-Krise. Dies müsse nicht zwingend zu dauerhaften Verfehlungen beim Inflationsziel führen. Aber während viele Zentralbanken vor der Corona-Krise sich hätten bemühen müssen, ihr Inflationsziel nicht auf der unteren Seite zu verfehlen, könnte nun die Bekämpfung zu hoher Inflationsraten im Vordergrund stehen. (21.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Einkaufsmanagerindex (Mittwoch): Die wirtschaftliche Entwicklung in Euroland war im ersten Halbjahr 2023 von Schwäche geprägt, so die Analysten der DekaBank.Die Frühindikatoren für das dritte Quartal würden keine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität anzeigen. Dies dürfte auch der vorläufige Wert für den Einkaufsmanagerindex im August zum Ausdruck bringen. Dabei gebe es aber noch deutliche Unterschiede zwischen den Wirtschaftsbereichen. Während der Teilindex für die Industrie bereits im Juli auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen sei, zeige der Teilindex für die Dienstleister eine wesentlich bessere Stimmung an. Die Industrie leide nicht zuletzt unter einer Auftragsschwäche aus dem Ausland.