Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Montag): Die Misere des produzierenden Gewerbes ging im Juni in eine neue Runde, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Donnerstag): In den USA habe die Inflationsrate der Verbraucherpreise in den vergangenen zwölf Monaten entweder stagniert oder sei gesunken. Im Juli sei nun erstmals wieder mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Hintergrund hierfür seien die Energiepreise, die in diesem Juli weniger stark gefallen seien als im Vorjahresmonat. In den weiteren Teilbereichen Nahrungsmittel, Mieten und der sogenannten Kern-Kernrate - sprich das Aggregat der restlichen Preisindizes - dürfte die Jahresteuerungsrate weiter sinken. Insbesondere die Inflation der Kern-Kernrate sei auf dem Rückmarsch, weil die Preise für Gebrauchtwagen sogar im Monatsvergleich sinken würden.Vereinigtes Königreich - Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Im zweiten Quartal 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich gegenüber dem Vorquartal stagniert haben. Als belastende Sonderfaktoren hätten hierbei Streiks (für höhere Löhne) sowie auch der zusätzliche Feiertag wegen der Krönung von König Charles III gewirkt. Insgesamt habe die britische Wirtschaft trotz des rasanten Inflations- und Zinsanstiegs in den letzten fünf Quartalen eine Rezession vermeiden können, was positiv überrascht habe. Dazu beigetragen hätten die gute Lage am Arbeitsmarkt sowie auch die Energiepreisbremse der britischen Regierung. Doch die Rezessionsgefahr sei nicht vom Tisch. In den kommenden Quartalen sollte der hohe Leitzins der Bank of England die Wirtschaft immer stärker belasten.