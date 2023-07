Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Montag): Die Inflation im Euroraum dürfte im Juli auf 5,3% zurückgegangen sein, so die Analysten der DekaBank.Bank of England - Leitzins (Donnerstag): Die Bank of England dürfte beim Zinsentscheid im August ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25% anheben. Damit könnte das Leitzinshoch erreicht sein. Nach dem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im Juni würden die jüngsten Makro-Indikatoren nahelegen, dass diesmal eine kleinere Zinserhöhung angemessen sei. Insbesondere habe der Rückgang der Kerninflationsrate im Juni für ein Aufatmen bei den Notenbankern gesorgt, nachdem sie zuvor auf ein Dreißigjahreshoch von 7,1% gestiegen sei. Neue Projektionen dürften die negativen wirtschaftlichen Belastungen einer zu straffen Geldpolitik aufzeigen, was wünschenswerterweise zur Beruhigung der Lohn- und Preissetzung beitragen sollte.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni sei mit einem Beschäftigungsaufbau von gut 200 Tsd. Stellen nicht wirklich schwach gewesen. Allerdings habe es durchaus Anzeichen dafür gegeben, dass sich die Phase mit außerordentlich hohen Beschäftigungszuwächsen dem Ende zuneige. So sei beispielsweise der Stellenaufbau im Bereich Freizeit und Gastronomie auffallend gering gewesen. In den Monaten zuvor seien hier hohe Zuwächse erzielt worden. Die vorliegenden Frühindikatoren für Juli wie Umfrageergebnisse oder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien im Vergleich zum Vormonat wieder besser geworden. Während also die grundsätzliche Dynamik schwächer werde, könnte der Beschäftigungsaufbau im Juli hiervon etwas nach oben abweichen. In Summe die Analysten der DekaBank würden einen ähnlich hohen Beschäftigungszuwachs wie im Juni erwarten. (28.07.2023/ac/a/m)