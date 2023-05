Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - Industrieproduktion (Montag): Der Kollaps der Industriaufträge im März war ein Paukenschlag, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die US-Verbraucherpreise dürften im April erneut relativ kräftig angestiegen sein. Neben den Energiepreisen seien es die beiden Transportbereiche Güter und Dienstleistungen, die für einen erneuten Preisschub sorgen würden. Insbesondere die Gebrauchtwagenpreise würden hierbei eine Rolle spielen. Zuwächse im Großhandel, die bereits im Januar und Februar gemeldet worden seien, würden sich nun zeitverzögert beim Endkunden niederschlagen. Daten auf Tagesbasis würden diese verzögerte Reaktion bestätigen. Spannend seien allerdings auch die weiteren Preiskategorien wie beispielsweise Lebensmitttel und Mieten. Denn hier seien im Vormonat überraschend geringere Anstiege bzw. sogar Preisrückgänge gemeldet worden. Im Folgemonat werde dann der Wegfall eines Basiseffekts für einen deutlichen Inflationsrückgang sorgen.Vereinigtes Königreich - Zinsentscheid der Bank of England (Donnerstag): Die Bank of England dürfte beim Zinsentscheid im Mai ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,50% erhöhen, weil die jüngsten Daten zum Lohnwachstum und der Kerninflation anhaltend hoch gewesen seien. Nach diesem Zinsentscheid werde die Bank of England weiterhin datenabhängig agieren. Allerdings lägen dann die Hürden für eine weitere Leitzinserhöhung höher. Denn die Mai-Projektionen würden zeigen, dass die Inflation (nach 10,1% im März) ab April deutlich sinken werde, insbesondere wegen des abnehmenden Energiebeitrags. Auch die Kommunikation der Notenbanker sei zuletzt dovisher geworden: Das Argument, sich nach dem starken Leitzinsanstieg nun in Geduld zu üben und die Transmission der restriktiven Geldpolitik abzuwarten, gewinne zunehmend an Gewicht. (08.05.2023/ac/a/m)