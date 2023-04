Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag): Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben seit dem Herbst 2022 eine starke Aufwärtsbewegung gezeigt, so die Analysten der DekaBank.EZB - Leitzinsen (Donnerstag): Bei ihrer Ratssitzung am 16. März habe die EZB die Leitzinsen zwar um 50 Basispunkte angehoben, wie sie es im Vorfeld in Aussicht gestellt habe. Gleichzeitig sei sie mit Signalen über ihre zukünftige Geldpolitik jedoch sehr vorsichtig gewesen. Präsidentin Lagarde habe lediglich klargestellt, dass weitere Zinsschritte notwendig sein würden, falls das makroökonomische Basisszenario Bestand behalte. Die Zusammenfassung dieser Sitzung dürfte nun zeigen, dass dieser Aussage eine kontroverse Diskussion vorausgegangen sei. Einerseits hätten die kurz zuvor aufgekommenen Probleme im globalen Bankensystem für eine erhebliche makroökonomische Unsicherheit gesorgt. Andererseits habe der Inflationsausblick wenig Spielraum gelassen, aus rein präventiven Gründen auf weitere Leitzinserhöhungen zu verzichten.Euroland: Einkaufsmanagerindex (Freitag): Die Wirtschaft in Euroland befinde sich zu Beginn des zweiten Quartals in einer Schwächephase. Nicht zuletzt hätten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa für Verunsicherung bei den Unternehmen gesorgt. Die Lage der Wirtschaft zeige aber ein vielschichtiges Bild. Dies bringe auch der Einkaufsmanagerindex für den April zum Ausdruck. Wenig Schwäche sei selbst bei einem leichten Rückgang im Teilindex der Dienstleister zu erkennen. Anders sei die Lage in der europäischen Industrie. Die Wirtschaftsschwäche betreffe vor allem die Industrie, wie der entsprechende Teilindex anzeige. Zwar würden die Energiekosten zurückgehen, aber gleichzeitig habe sich die Nachfrage abgeschwächt. (14.04.2023/ac/a/m)