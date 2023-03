Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Caixin Einkaufsmanagerindex (Montag): Die Wirtschaft Chinas hat sich im März erneut gut entwickelt und damit ihre Erholung nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen fortgesetzt, so die Analysten der DekaBank.Deutschland - Nettoproduktion (Donnerstag): Auf eine erfreuliche Produktion im produzierenden Gewerbe im Januar werde eine stabile Tendenz im Februar folgen. Dahinter würden sich aber sehr unterschiedliche Entwicklungen verbergen. So habe die industrielle Erzeugung weiter zulegen können, dank der zuletzt besseren Auftragslage und einer Entspannung bei den energieintensiven Branchen. Dagegen würden die hochfrequenten Indikatoren eine sinkende Energieproduktion anzeigen. Äußerst volatil gehe es in der Bauwirtschaft weiter gefolgt. Auf einen starken Rückgang im Dezember sei ein sehr kräftiger Anstieg im witterungsbegünstigten Januar. Der Februar sollte dagegen wieder eine merkliche Verringerung in der ohnehin durch Baupreise und Zinsanstiege belasteten Branche gebracht haben.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Die Beschäftigungsentwicklung in den USA sei insbesondere in den ersten beiden Monaten dieses Jahres überraschend kräftig gewesen. Hierzu habe auch die ungewöhnlich milde Witterung beigetragen. Über den gesamten Winter hinweg sei das Beschäftigungsniveau nach Berechnungen der FED San Francisco nach oben verzerrt geesen. Zudem dürften im Januar Verzerrungen bei der Saisonbereinigung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ohne diese beiden Effekte hätte der Beschäftigungsaufbau im Januar und Februar knapp 290 Tsd. Stellen betragen, was dem Trend der Monate November und Dezember entsprechen würde. Unterstelle man solch einen Zuwachs auch im März sowie eine Normalisierung beim Witterungseffekt um ca. 100 Tsd. Stellen, dann dürfte der Beschäftigungsaufbau etwas unterhalb von 200 Tsd. Stellen gelegen haben. (31.03.2023/ac/a/m)