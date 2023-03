Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - FED-Zinsentscheid (Mittwoch): Der Zinsentscheid der FED verspricht große Spannung, so die Analysten der DekaBank.Vereinigtes Königreich - Bank of England Zinsentscheid (Donnerstag): Die Bank of England dürfte ihren Leitzins im März von 4,00 % auf 4,25 % leicht anheben. Nach fünf großen Leitzinsschritten sollte diesmal ein kleinerer anstehen. Denn zwar sei das Lohnwachstum weiterhin stark und die Wirtschaftsentwicklung robust, doch immerhin sei die Kerninflationsrate im Januar erstmals zurückgegangen. Da sich aus den Schieflagen der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse bislang in UK keine Ansteckungseffekte abzeichnen würden, erscheine eine Zinserhöhungspause nicht notwendig. Hinzu komme, dass das neue Wachstumspaket der britischen Regierung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in den kommenden drei Jahren stützen werde. Auch das rechtfertige noch die Fortsetzung der Leitzinserhöhungen im März, womit das Leitzinshoch allerdings näher rücke.Euroland - Einkaufsmanagerindex (Freitag): Die Wirtschaftsleistung in Euroland habe im vierten Quartal 2022 stagniert. Zum Jahresauftakt deute sich weiterhin nur eine schwache wirtschaftliche Entwicklung an. Dies dürften auch die Stimmungsindikatoren für den März zum Ausdruck bringen. Dazu gehöre der Einkaufsmanagerindex. Insbesondere die Industrie, wie der entsprechende Teilindex zeige, findetnach der Abschwächung im zweiten Halbjahr 2022 schwer wieder in den Tritt. Die Herausforderungen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit höheren Finanzierungskosten durch die restriktive Geldpolitik und durch die anhaltend hohen Inflationsraten, würden die gesamte Wirtschaft betreffen und bestehen bleiben. (17.03.2023/ac/a/m)