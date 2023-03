Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - Verbraucherpreise (Dienstag): Die Jahresteuerungsrate der US-Verbraucherpreise dürfte auch im Februar weiter gesunken sein, so die Analysten der DekaBank.USA - Einzelhandelsumsatz (Mittwoch): Der Monat Januar sei aus makroökonomischer Sicht in den USA ein Ausnahmemonat gewesen. Dies gelte vor allem für die Konsumentwicklung der privaten Haushalte und insbesondere für die Einzelhandelsumsätze. Es habe "statistische" Nachholeffekte der Monate November und Dezember sowie staatliche wie auch witterungsbedingte Vorzieheffekte gegeben. Zeitnahe Konsumindikatoren seien seit Ende November von einer hohen Volatiltät geprägt, was wiederum die Einordnung der Monatswerte erschwere. In der Tendenz dürften die Umsätze der Einzelhändler im Februar gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Bereits bekannt sei ein Rückgang der Anzahl der Autoverkäufe.Euroland - Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (Donnerstag): Die EZB habe für diese Ratssitzung bereits eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Wichtiger würden daher die Signale über ihr weiteres Vorgehen sein, die unter anderem in den neuen makroökonomischen Projektionen zum Ausdruck kämen. Aufgrund der im Vergleich zum Dezember gesunkenen Energiepreise sei mit einem niedrigeren Verlauf der Gesamtinflationsraten zu rechnen. Dem dürften aber Aufwärtsrevisionen der Kernrate gegenüberstehen, da diese bislang keine Trendwende nach unten zeige. Die Vorhersagen für 2025 könnten in etwa unverändert bleiben und damit Bedarf an weiteren Leitzinserhöhungen unterstreichen. Die EZB könnte sich aber weniger explizit auf die Größe des Zinsschritts bei der nächsten Sitzung festlegen. (10.03.2023/ac/a/m)