Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise dürfte im Januar zum siebten Mal in Folge gesunken sein, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die US-Einzelhandelsumsätze dürften im Januar überaus kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Eine Erklärung hierfür sei, dass sich das Kaufverhalten der privaten Haushalte zur Weihnachtszeit mit der Corona-Krise verändert habe. So werde nun weniger für Weihnachten gekauft als früher. Die Saisonfaktoren könnten diese Änderungen nicht hinreichend berücksichtigen. Die Folge sei, dass die Umsatzzahlen für November und Dezember nach unten verzerrt seien und die anschließend stattfindende Normalisierung im Januar einen übertriebenen Anstieg beinhalte. Diese Verzerrungen würden auch bereits vorliegende zeitnahe Konsumindikatoren andeuten. Hinzu komme, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt überaus kräftig gewesen sei, sodass die privaten Haushalte den finanziellen Spielraum für eine deutliche Konsumausweitung besitzen würden.Mittwoch: Gebe es Anzeichen für eine Entspannung bei der Inflationsentwicklung im Vereinigten Königreich? Es wäre ein willkommenes Signal für die Bank of England, wenn die Inflationsrate in der Breite sinken würde. Somit stehe vor allem die Entwicklung der Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) im Fokus. Im Januar dürften die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,2% (yoy) gestiegen sein. Dies wäre der dritte Rückgang der Inflation seit ihrem Hochpunkt von 11,1% im Oktober 2022. Doch während sinkende Energiepreise die Gesamtinflationsrate nach unten drücken würden, habe sich die Kernrate nach ihrem Oktober-Hoch von 6,5% in den Folgemonaten hartnäckig bei 6,3% gehalten. Im Januar erscheine aufgrund des Rekordanstiegs der Einzelhandelspreise um 8% (yoy) ein Rückgang der Kernrate eher schwierig. (10.02.2023/ac/a/m)