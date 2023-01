Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ifo Geschäftsklima (Mittwoch, 25.01.2023): Die große Korrektur nach oben bei den Stimmungsindikatoren hält auch im Januar an, so die Analysten der DekaBank.USA - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag, 26.01.2023): Das Bruttoinlandsprodukt in den USA sei nach inoffiziellen Berechnungen sowohl im Oktober als auch im November verhältnismäßig kräftig angestiegen. Die bislang vorliegenden Daten für Dezember würden nicht andeuten, dass sich diese hohe Dynamik fortgesetzt habe. Vielmehr dürfte im Schlussmonat des Quartals eine Schrumpfung vorgelegen haben. Dies gelte neben den Konsumausgaben vermutlich auch für die Unternehmensinvestitionen. Nicht unbedeutend werde auch die Außenhandelsentwicklung gewesen sein, denn im November sei von dieser der maßgebliche Wachstumsbeitrag gekommen. Ein negativer Rückpralleffekt sei wahrscheinlich. Zusammenfassend dürfte im vierten Quartal 2022 das Bruttoinlandsprodukt nochmals deutlich angestiegen sein.USA - Deflator der privaten Konsumausgaben (Freitag, 27.01.2023): Bereits am Donnerstag würden in den USA die Daten zu den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte für das vierte Quartal veröffentlicht. Einen Tag später folge die zu diesem Zeitpunkt weniger spannende monatliche Entwicklung für den Schlussmonat Dezember. Mit Hinblick auf die Geldpolitik in diesem Jahr stehe allerdings der Deflator der privaten Konsumausgaben im Vordergrund, denn dieser sei der von der FED präferierte Inflationsindikator. Lasse man Lebensmittel und Energie außen vor, dann dürfte hiernach die Inflationsrate im Dezember relativ deutlich gefallen sein. Darüber hinaus gelte es aber auch, die Entwicklung der Inflation im Dienstleistungsbereich sowie die Berechnungen der FED San Francisco zur nachfragebedingten Inflation zu beachten. (20.01.2023/ac/a/m)