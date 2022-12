Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ifo-Geschäftsklima (Dienstag): Trotz der Widrigkeiten aufgrund der Energiekrise haben die deutschen Konjunkturindikatoren in den vergangenen Wochen immer wieder positiv überrascht, so die Analysten der DekaBank.Japan - Verbraucherpreise (Freitag): Die Jahresveränderungsrate der Verbraucherpreise in Japan dürften im November mit 3,9% den höchsten Wert seit Januar 1990 erreicht haben. Selbst zwischenzeitliche Anhebungen von Verbrauchssteuern hätten im Land der sprichwörtlichen Niedrig-Inflation keine solch hohe Inflationsrate wie jetzt generiert. Bereits bekannt sei die Preisentwicklung in Tokio, die einen sehr engen Zusammenhang mit der nationalen Entwicklung aufweise. In Japan sei die Inflation deutlich später und schwächer als in anderen Industrieländern angestiegen. Für die Zeitverzögerung habe 2021 ein massiver Preisrückgang von über 50% im Bereich der Mobiltarife gesorgt. Schwächer sei der Anstieg, weil nur Energie, Nahrungsmittel und die üblichen Lieferengpässe für den Preisanstieg gesorgt hätten. Die zyklisch bedingte Inflation sei weiterhin sehr niedrig.USA - Deflator der privaten Konsumausgaben (Freitag): Der US-Deflator der privaten Konsumausgaben gelte für die FED als wichtigster Preisindikator. Zudem verweise sie oftmals auf die weniger volatile und damit für den mittelfristigen Ausblick relevantere Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie. Die Verbraucherpreise für November hätten gezeigt, dass die Jahresteuerungsrate dieses Deflators im November von 5,0% auf 4,7% weiter gefallen sein werde. Warum möchte die FED dennoch die geldpolitische Straffung noch weiter erhöhen? Es sei weiterhin nur der angebotsbedingte Wachstumsbeitrag zur Inflation, welcher sinke. Der geldpolitisch beeinflussbare und damit relevantere, nachfragebedingte Wachstumsbeitrag sei zu hoch und habe sich seit einem Jahr auch nicht verändert. Daher scheine die Geldpolitik noch nicht restriktiv genug zu sein. (16.12.2022/ac/a/m)