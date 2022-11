Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Inflation im Euroraum dürfte im November nur geringfügig auf 10,5% nachgelassen haben, so die Analysten der DekaBank.China - Einkaufsmanagerindex (Mittwoch): Die chinesische Wirtschaft sei weiterhin großen Belastungen ausgesetzt. Die Immobilienkrise halte an und der Exportsektor leide unter der schwachen Entwicklung des Welthandels. Im November seien zudem die Lockdowns wieder deutlich ausgeweitet worden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen auf das Niveau des Ausbruchs vom April gestiegen sei. Aufgrund dieser Faktoren dürfte der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf 48,5 Punkte gefallen sein, nachdem er bereits im Oktober mit 49,2 Punkten unter der Expansionsmarke von 50 Punkten gelegen habe. Die Regierung tue sich gegenwärtig schwer, eine klare Corona-Strategie zu formulieren, sodass die Konjunkturrisken abwärts gerichtet bleiben würden.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Das erklärte Ziel der FED sei es, eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt zu erzielen. Denn die Kombination aus hoher Inflation und einem hohen Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt gefährde mittelfristig die Verankerung der Inflationserwartungen im Zielbereich der FED. Hierbei nehme sie bewusst in Kauf, dass es zu einem abrupten Einbruch am Arbeitsmarkt kommen könne. Die bislang für November vorliegenden Frühindikatoren würden für diesen Monat keine starke Trendwende am Arbeitsmarkt andeuten. Vielmehr scheine sich die Dynamik etwas zu verflachen, sodass die Analysten der DekaBank mit einem schwächeren, aber immer noch relativ robust erscheinenden Beschäftigungsaufbau rechnen würden. Wenig Änderung dürfte es bei der Arbeitslosenquote geben. (25.11.2022/ac/a/m)