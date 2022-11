Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Sie waren wie ein Befreiungsschlag für die Märkte - die niedriger als erwarteten Inflationsdaten aus den USA, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Wirtschaft in China leide unter der Nachfrageschwäche im In- und Ausland. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass das Wachstum der Industrieproduktion in China im Oktober von 6,3% auf 5,5% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sei. Da sich bis auf weiteres kein Abrücken von der Null-Covid-Strategie abzeichne, die Immobilienkrise anhalte und die Regierung kein umfangreiches Fiskalprogramm vorgelegt habe, dürfte die Inlandsnachfrage auch in den kommenden Monaten schwach bleiben. Stützend würden sich die Beschleunigung der Infrastrukturinvestitionen sowie die Förderung des Technologiesektors auswirken. Im Rest der Welt würden vor allem die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik die Nachfrage belasten.Mittwoch: Der Anstieg der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich dürfte im Oktober seinen Hochpunkt erreicht haben. Wegen der turnusmäßigen, kräftigen Erhöhung der Strom- und Gaspreise für die Privathaushalte dürfte die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr von 10,1% im September auf 10,9% im Oktober gestiegen sein. Allerdings wäre der Inflationsanstieg ohne den Energiepreisdeckel für die Haushalte, der ab Oktober gelte, nochmals kräftiger gewesen und dürfte 13% erreicht haben. Im besonderen Fokus stehe die Entwicklung der Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittel), die zuletzt auf 6,5% gestiegen sei. Sollte hier ein weiterer Anstieg folgen, würde dies den Handlungsdruck für die Bank of England erhöhen. (11.11.2022/ac/a/m)