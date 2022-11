Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Montag): Unter dem Eindruck der schwachen Auftragseingänge in Deutschland im September könnte man versucht sein, auch schwache Produktionsdaten zu prognostizieren, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Donnerstag): Die US-Verbraucherpreise seien in den vergangenen drei Monaten verhältnismäßig gering angestiegen. Hintergrund hierfür sei aber nicht gewesen, dass sich, wie von der FED gewünscht, das grundsätzliche Inflationsumfeld entspannt hätte. Vielmehr seien es die Energiepreise gewesen, die mit einem Rückgang von über 11% für Entspannung gesorgt hätten. Täglich verfügbare Benzinpreise würden andeuten, dass sich diese Entwicklung nicht fortgesetzt habe. Daher drohe nun wieder ein erneut kräftiger Preisanstieg im Oktober gegenüber dem Vormonat. Aus geldpolitischer Sicht stünden weiterhin die Preiskomponenten außerhalb der Bereiche Energie und Nahrungsmittel im Fokus. Insbesondere bei den Mieten sei mit einem sehr kräftigen Preisanstieg zu rechnen.Vereinigtes Königreich - Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs dürfte im dritten Quartal 2022 um 0,5% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft sein. Die rekordhohe Inflation, die Ende des Jahres in der Spitze 11% erreichen sollte, und steigende Zinsen würden zunehmend vor allem den privaten Konsum belasten. Die Einzelhandelsumsätze würden nun bereits seit fünf Quartalen schrumpfen. Aber auch die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und bei den Dienstleistern habe laut den monatlichen BIP-Daten und den Einkaufsmanagerindizes nachgelassen. Zu erwarten sei nun eine milde, aber lange Rezession, deren Dauer die Bank of England mit sechs bis acht Quartalen beziffere. (04.11.2022/ac/a/m)