Donnerstag: Die EZB dürfte die Leitzinsen bei dieser Ratssitzung erneut um 75 Basispunkte anheben und weitere Erhöhungen in Aussicht stellen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Die US-Wirtschaft habe auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Im dritten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 2,5% gegenüber dem Vorquartal und auf das Gesamtjahr hochgerechnet angestiegen sein. Das dritte Quartal sei ein besonderes und liefere deshalb kaum Aussagekraft für die weitere Entwicklung. Die Besonderheit betreffe die Preisentwicklung sowie die Wirkung der geldpolitischen Straffung. Im Gegensatz zu den Vorquartalen sei die Preisentwicklung weitaus weniger belastend gewesen. Hingegen habe sich die geldpolitische Straffung, abgesehen vom Wohnungsbau, auf die Gesamtentwicklungen noch nicht wirklich prägend ausgewirkt. Dies dürfte sich perspektivisch allerdings ändern.Freitag: Die Rezession in Deutschland komme mit Ansage. Sie werde im dritten Quartal beginnen, wie die vorläufige Schnellschätzung des Bruttoinlandsprodukts von Destatis zeigen werde. Angesichts der hohen Inflation würden die real verfügbaren Einkommen und noch schneller die Konsumlaune sinken. Das dürfte aber vor allem den Güterkonsum betroffen haben, während der Dienstleistungskonsum noch von den Corona-Nachholeffekten profitiert haben dürfte. Schwach dürften sich auch die Bauinvestitionen angesichts hoher Kosten, Material- und Fachkräftemangel gezeigt haben. Leichte Bremseffekte seien zudem wohl vom Außenhandel gekommen.