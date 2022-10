Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag, 18.10.2022): Die deutsche Wirtschaft wird von zahlreichen Problemen in die Zange genommen, so die Analysten der DekaBank.China - Bruttoinlandsprodukt (Dienstag, 18.10.2022): Die chinesische Wirtschaft habe sich im dritten Quartal erholt, nachdem es im zweiten Quartal zu einem Einbruch wegen des harten Lockdowns in Shanghai gekommen sei. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich um 3,4% zugelegt habe. Neue Lockdowns und die anhaltende Immobilienkrise dürften in den kommenden Quartalen jedoch auf der Konjunkturentwicklung lasten. Bereits am Sonntag beginne der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, auf dem Präsident Xi Jinping für eine dritte Amtszeit bestimmt werden werde. Personalentscheidungen würden im Vordergrund stehen. Die Analysten der DekaBank würden nicht erwarten, dass auf dem Parteitag eine Lockerung der restriktiven Corona-Politik beschlossen werden werde.USA - FED-Index der Inflationserwartungen (Freitag, 21.10.2022): Die Entwicklung der Inflationserwartungen sei aus geldpolitischer Sicht von großer Bedeutung, denn diese könnten sich als selbsterfüllend erweisen. Ende 2020 sei vom Staff der US-Notenbank FED ein zusammengefasster Indikator für die Inflationserwartungen vorgestellt worden. Der "Common Inflation Expectations" (CIE) beinhalte Kapitalmarktindikatoren, Umfrageergebnisse von privaten Haushalten sowie Analysten. Seit Ende 2019 habe dieser Indikator fast ausschließlich nur einen Weg gekannt: nach oben. Die der DekaBank vorliegenden (aber nicht vollständigen) Informationen würden andeuten, dass im dritten Quartal ein Rückgang der Inflationserwartungen in den USA vorgelegen haben dürfte. Allerdings wären auch dann noch die Inflationserwartungen insgesamt eher zu hoch. (14.10.2022/ac/a/m)