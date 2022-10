Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - sentix-Konjunkturindex (Montag): Im Vergleich zum ersten Halbjahr dieses Jahres befindet sich die Wirtschaft in Euroland in einer spürbaren Wachstumsverlangsamung, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Donnerstag): Im Vormonat habe einmal mehr die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Aufsehen an den Kapitalmärkten gesorgt, denn die damaligen Erwartungen seien deutlich übertroffen worden. Dies habe insbesondere für die Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie gegolten. Die Kernrate werde wiederum unterteilt nach den Mieten und dem Rest, der Kern-Kernrate. Mit einem erneut starken Preisanstieg im Bereich Mieten sei für den September zu rechnen. Die jüngst gefallenen Immobilienpreise würden hier erst für das übernächste Jahr Entspannung andeuten. Mit Blick auf die Kern-Kernrate nehme zwar der angebotsbedingte Preisdruck aufgrund der Verringerung der Lieferkettenproblematik ab, die nachfragebedingte Inflation aber erweise sich bislang als hartnäckig zu hoch. Die Daten für den September dürften diesen Eindruck grundsätzlich bestätigen.China - Verbraucherpreise (Freitag): Die Konjunktursorgen in China seien in den vergangenen Monaten immer größer geworden. Anders als in den meisten anderen Ländern würden hohe Verbraucherpreise und eine Straffung der Geldpolitik hierbei jedoch keine Rolle spielen. Im Gegenteil, die Notenbank Chinas habe die Finanzierungsbedingungen im Laufe des Jahres immer weiter gelockert, um vor allem dem Immobiliensektor auf die Beine zu helfen. Der Preisdruck dürfte auch im September moderat geblieben sein. Die Inflationsrate dürfte zwar von 2,5% auf 2,9% (Prognose DekaBank) gestiegen sein, doch sei dies vor allem auf einen Basiseffekt zurückzuführen. In den kommenden Monaten dürfte sich die Inflationsrate angesichts der schwachen Wirtschaft wieder nach unten bewegen. (07.10.2022/ac/a/m)