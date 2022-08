Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - Verbraucherpreise (Mittwoch, 10. August 2022): Im Juli dürfte die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise zum zweiten Mal in diesem Jahr gegenüber dem Vormonat gesunken sein, so die Analysten der DekaBank.Mexiko - Banxico Zinsentscheid (Donnerstag, 11. August 2022): Die mexikanische Zentralbank (Banxico) dürfte den Leitzins erneut anheben. Die Analysten der DekaBank würden mit einem nochmaligen Zinsschritt um 75 Basispunkte auf dann 8,5% rechnen. Damit sei der Erhöhungszyklus aber noch lange nicht zu Ende, denn nicht nur verharre die Inflationsrate bei rund 8% und damit deutlich oberhalb des Inflationsziels von 3% +/- 1 Prozentpunkt. Auch die Inflationserwartungen seien in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen und würden den Handlungsdruck erhöhen. Ein Großteil des Inflationsanstiegs sei auf höhere Nahrungsmittel- und Energiepreise zurückzuführen. Hier könne die Zentralbank wenig beeinflussen. Doch die Währungshüter wollten durch ihre straffere Geldpolitik einen weiteren Anstieg der Inflationserwartungen verhindern.Russland - Bruttoinlandsprodukt (Freitag, 12. August 2022): Die Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Russland im zweiten Quartal 2022 spiegele die ersten Effekte der harten westlichen Sanktionen nach dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine wider. Die Analysten der DekaBank würden einen BIP-Einbruch um 4,9% gegenüber dem Vorjahr erwarten, während im ersten Quartal noch ein Plus von 3,5% verzeichnet worden sei. Auf Quartalsbasis (-7,0%, eigene Saisonbereinigung) lasse sich diese Schrumpfung mit den Folgen der globalen Finanzkrise oder der Corona-Pandemie vergleichen. Doch anders als in den vergangenen Krisenphasen würden die Analysten der DekaBank dieses Mal für die russische Wirtschaft keinen schnellen Rückprall erwarten. Die Isolation gegenüber dem Westen dürfte noch mehrere negative Quartale zur Folge haben. (05.08.2022/ac/a/m)