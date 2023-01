Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Mittwoch, 1. Februar 2023): Die Inflation im Euroraum war im Januar gegenläufigen Einflüssen ausgesetzt und dürfte geringfügig auf 9,1% zurückgegangen sein, so die Analysten der DekaBank.USA - Zinsentscheid (Mittwoch, 1. Februar 2023): Die US-Notenbank FED dürfte bei ihrem anstehenden Leitzinsentscheid eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,50% bis 4,75% beschließen. Verschiedene FOMC-Mitglieder hätten sich in den vergangenen Wochen für solch einen kleinen Schritt ausgesprochen. Zwei Fragen würden sich in diesem Zusammenhang stellen: Sei dies angesichts fallener Inflationsraten und einer rückläufigen Lohndynamik der vorerst letzte Zinsschritt nach oben? Und wann folge die Leitzinswende nach unten? FED-Cheff Powell dürfte in der Pressekonferenz bemüht sein, die finanziellen Bedingungen an den Kapitalmärkten eher hoch zu halten. Jegliche Äußerungen, die auf eine frühere Leitzinswende nach unten hindeuten würden, würden dieses Anliegen konterkarieren.Euroland - Zinsentscheid (Donnerstag, 2. Februar 2023): Die EZB dürfte die Leitzinsen bei dieser Ratssitzung erneut um 50 Basispunkte anheben. Auf der Pressekonferenz am 15. Dezember habe Präsidentin Lagarde diese Absicht ungewohnt deutlich signalisiert und auch danach hätten zahlreiche Ratsmitglieder ihre Präferenz für einen signifikanten Zinsschritt unterstrichen. Zudem dürften die Pressemitteilung und Lagardes Ausführungen die Erwartung bekräftigen, dass die EZB die Leitzinsen im März nochmals um 50 Basispunkte erhöhen werde. Mit Blick auf den geplanten Abbau der Wertpapierbestände des APP dürfte die EZB weitere Details der Umsetzung bekanntgeben. Hier gehe es vor allem darum, wie sie ab März die noch verbleibenden Reinvestitionen auf Mitgliedsländer, Assetklassen und Laufzeiten verteilen werde. (27.01.2023/ac/a/m)