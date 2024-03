Ein wichtiger Motor für die künftige Kapitalbildung dürfte die Umstrukturierung der globalen Lieferketten weg von China hin zu anderen Regionen sein. Die Experten würden davon ausgehen, dass dies ein säkularer Rückenwind für Investitionen in Mexiko, Indonesien, Indien und Vietnam sein werde.



Produktivität entstehe dort, wo Arbeit und Kapital zusammenkommen würden. Sie hänge auch zunehmend von der weltweiten Innovationsrevolution ab. Die Qualität des Kapitalstocks und des Arbeitskräfteangebots eines Landes sei nach Erachten der Experten ein vernachlässigter Faktor, um ausreichend Produktivität freizusetzen. So hätten beispielsweise digitale Geschäftsmodelle wie Streaming in den Schwellenländern erst entstehen können, als die Telekommunikationsinfrastruktur verbessert worden sei.



Was die Arbeitskräfte betreffe, so werde Bildung zwar oft als Unterscheidungsmerkmal angepriesen, doch würden Qualität und Art der Ausbildung eine entscheidende Rolle spielen. Häufig werde die Bedeutung von MINT-Lehrplänen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) genannt. Taiwan, Südkorea, China und Vietnam würden in dieser Kategorie alle gut abschneiden.



Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen innerhalb eines Landes sei mitentscheidend für ihre Produktivität. Marktführer in stark konzentrierten Sektoren stünden in der Regel weniger unter Innovationsdruck. Gleiches gelte für regulierte Wirtschaftszweige (z. B. Banken und Versorger) und gut etablierte inländische Verbrauchermarken.



Hersteller, die in globale Märkte exportieren würden, seien meist mit einer höheren Wettbewerbsintensität konfrontiert. Dies dürfte die Produktivität ankurbeln, da der Fokus der Managementteams geschärft werde. Vietnam, China, Korea, Taiwan, die Türkei und Mexiko würden in diese Kategorie fallen. Auch Unternehmen in Frühen Phasen der Branchenkonsolidierung wie in Indien und Vietnam seien einem stärkeren Wettbewerb ausgesetzt. Auf der anderen Seite würden Rohstoffexporteure normalerweise nicht von allgemeinen Produktivitätssteigerungen profitieren, da die Beschäftigungszahlen in den Rohstoffsektoren im Verhältnis zur Größe der Volkswirtschaft meist gering ausfallen würden.



Governance



Einfache Bedingungen für Geschäftstätigkeit, Rechtsstaatlichkeit, faire und vorhersehbare Regulierungssysteme, Rechenschaftspflicht der Regierung, solides makroökonomisches Management usw.



Nach Ansicht der Experten stelle die relative Attraktivität und Kalkulierbarkeit des operativen Geschäftsumfelds der Unternehmen ein unterschätztes Element der Wachstumsgleichung dar. Unklar definierte Regulierungssysteme, politische Störungen und gut gemeinte, aber schlecht ausgeführte Initiativen könnten zu verpassten Chancen führen. In Ländern hingegen, in denen die Politik über wirtschaftliche und politische Zyklen hinweg vorhersehbar sei, hätten Unternehmenslenker und Investoren das Vertrauen, Kapital langfristig zu investieren.



Was die Governance betreffe, sei Taiwan der Musterschüler. Indien habe eine gute - teilweise großartige - Governance, müsse sich aber noch vollständig von seiner staatsorientierten Vergangenheit lösen. Indonesien bekomme für sein verantwortungsvolles Makromanagement die Auszeichnung für die größte Verbesserung. Saudi-Arabien erhalte eine unvollständige Bewertung für seine ehrgeizige Initiative "Vision 2030" zur Wirtschaftsdiversifizierung und zur Vorbereitung des Landes auf eine weniger von Kohlenwasserstoffen abhängige Zukunft. Die Türkei, Argentinien und Südafrika seien hier schlechte Vorbilder.



Fazit



Auch wenn der Beitrag der verschiedenen Faktoren von Fall zu Fall variiere, so spiele doch jeder in der Wachstumsgleichung eine wichtige Rolle für die nationale Wirtschaftsentwicklung. Die Experten seien davon überzeugt, dass die größte treibende Kraft hinter den Aktienrenditen die Unternehmen selbst sein würden. Allerdings seien die richtigen Bedingungen notwendig, damit der Privatsektor florieren könne. Die Förderung des makroökonomischen Umfelds und die Aufrechterhaltung einer soliden Politik seien ebenso wichtig.



Darüber hinaus sei zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompetente Politik und ein attraktives Geschäftsumfeld für Länder mit niedrigem Einkommen gering seien, da die Erwartungen mit dem Einkommensniveau des Landes steigen würden.



Nur Taiwan, Südkorea, Israel, Hongkong und Singapur hätten es bisher geschafft, von einem Land mit niedrigem Einkommen zu einem Land mit hohem Einkommen aufzusteigen. Davon würden nur Taiwan und Südkorea in der Schwellenländer-Benchmark bleiben. Viele Länder würden auf den unteren Rängen (z. B. kleinere lateinamerikanische Länder und Länder südlich der Sahara) verharren oder nicht der Falle des mittleren Einkommens (Thailand, Malaysia, Türkei, Mexiko, Brasilien und Südafrika) entkommen.



China habe in den letzten Jahrzehnten die beeindruckendste Geschichte in den Schwellenländern geschrieben, da Hunderte von Millionen Menschen nach jahrzehntelanger politischer Misswirtschaft aus der bitteren Armut hätten befreit werden können. Es gebe jedoch Gründe zu bezweifeln, dass China den Übergang zu hohen Einkommen schaffen könne. Die erwartete lange Wachstumsphase Indiens erkläre sich teilweise durch die niedrige Ausgangsbasis des Landes. (25.03.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung zu mittleren (oder höheren) Einkommensniveaus bei Schwellenländern ist nicht zufällig, so Daniel J. Graña, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Vielmehr sei es das Ergebnis einer Kombination wesentlicher Faktoren, die die Experten als "Wachstumsgleichung" bezeichnen würden. Diese Gleichung schaffe einen klaren Rahmen für die Ermittlung der Länder, von denen ein nachhaltiges Wachstum erwartet werden könnte:Potenzielles BIP-Wachstum = f (Arbeit, Kapital, Produktivität, Governance)Das bedeute zusammengefasst, dass eine Regierung, die ein Umfeld schaffe, in dem immer mehr Arbeit und Kapital auf immer produktivere Weise eingesetzt würden, ein höheres Wirtschaftswachstum erzeugen könne. Hier einige Beispiele:ArbeitIn Abhängigkeit von Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, Erwerbsquote und AbhängigkeitsverhältnisDemografie sei Schicksal, heiße es oft. Eine schrumpfende Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter raube einer Wirtschaft die Dynamik. Dies sei teilweise auf die notwendige Pflege und die Ausgaben für eine wachsende Gruppe von Rentnern zurückzuführen. Die meisten Länder würden sich mit einem nachlassenden Bevölkerungswachstums konfrontiert sehen, aber für einige Schwellenländer sei das Problem akut, da sie Gefahr laufen würden, zu veralten, bevor sie Wohlstand erreichen würden. China und Thailand würden in diese Kategorie fallen. Im Falle reicher Länder wie Japan könne die Umschichtung von Vermögen in Investitionen zur Produktivitätssteigerung die negative Wachstumsentwicklung des Faktors Arbeit ausgleichen. Viele Schwellenländer hätten diesen Luxus nicht.Ein Hauptmotiv der saudischen Regierungsinitiative "Vision 2030" sei die Eindämmung des politischen und sozialen Risikos, das von einer großen arbeitslosen jungen Bevölkerung ausgehe. Südafrika - mit seiner hohen und wachsenden Jugendarbeitslosigkeit - sei jedoch reif für eine radikale politische Wende. Eine schnell wachsende Bevölkerung könne gefährlich werden, wenn damit falsch umgegangen werde.KapitalIn Abhängigkeit von Infrastruktur, privatwirtschaftlichen Investitionen und WohnungsbauUm ihr wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen zu können, müssten die Entwicklungsländer ihre Infrastruktur deutlich modernisieren - darunter Verkehr, Wohnungsbau, Fabriken und Versorgungsanlagen. Diese Projekte würden sowohl inländische als auch ausländische Kapitalquellen erfordern, die mit attraktiven Erträgen oder Subventionen angelockt würden. Die Erfahrung zeige, dass solche Initiativen nicht ausschließlich von staatlichen Unternehmen ausgehen könnten, da diese im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen weniger effizient seien.In den letzten zehn Jahren hätten Indonesien, Vietnam und die Türkei stark in Infrastruktur investiert. Lateinamerika bleibe weitgehend hinter den erfolgreicheren Schwellenländern zurück. Und während die Türkei - und China - stark in Sachanlagen investiert hätten, stelle sich zu Recht die Frage wie effektiv diese Investitionen letztendlich seien, da der Staat sie in hohem Maße lenke.